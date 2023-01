Siemens lavora all'agricoltura verticale

Siemens ha annunciato l'intenzione di collaborare con l'azienda di agricoltura verticale indoor 80 Acres Farms. Le due società hanno stretto una partnership con l'obiettivo di applicare tecnologie innovative all'industria agricola "promuovendo pratiche agricole sostenibili, sane, tracciabili e più produttive". 80 Acres Farms possiede attualmente cinque aziende agricole di produzione nel sud-ovest dell'Ohio, una nuova impresa a Florence, nel Kentucky, e strutture di ricerca e sviluppo in Arkansas e nei Paesi Bassi. La collaborazione su larga scala di Siemens prevede l'ottimizzazione, l'automazione e il controllo degli impianti e dei processi di 80 Acres. Lavorando con la filiale tecnologica dell'azienda, Infinite Acres, Siemens sosterrà l'industrializzazione e la scalabilità della sua piattaforma Loop, un programma di soluzioni per software e algoritmi di gestione delle colture, controlli ambientali, robotica e automazione.

"A volte sentiamo dire che il cibo è una medicina -sottolinea il presidente e amministratore delegato di Siemens US, Barbara Humpton-. L'agricoltura verticale è un'opportunità per trasformare questo concetto in realtà e l'uso della tecnologia da parte di 80 Acres Farms sta modellando il percorso da seguire per questo approccio trasformativo alla produzione alimentare". "In questo momento di cambiamento e di sconvolgimento e in un mondo che sta diventando sempre più glocal -aggiunge Humpton- quello che vedo alla 80 Acres Farms rappresenta sia lo scopo che la potenza delle tecnologie industriali ora prontamente disponibili: la capacità di inventare ovunque, e poi di scalare le nostre soluzioni che cambiano il mondo ovunque".

Per Siemens non è la prima incursione nel settore dell'agricoltura verticale: nel 2021 e nel 2022, infatti, la multinazionale ha supportato come partner Planet Farms innovativa start up milanese verso l’industrializzazione e l’automatizzazione delle operazioni colturali nel building di Cavenago Brianza, contribuendo a farla diventare la vertical farming più grande d’Europa, grazie ai suoi 10.000 metri quadrati di estensione. La smart infrastructure di Siemens per 80 Acres farms fornirà apparecchiature di distribuzione dell'energia e monitorerà i sistemi di sicurezza antincendio e di vita, di sicurezza e di distribuzione dell'energia da un'unica interfaccia. Siemens prevede di installare una "suite di tecnologie avanzate di automazione industriale e dispositivi edge per aiutare ad automatizzare la linea di produzione, mentre i dispositivi edge e le interfacce uomo-macchina monitorano e aggiornano i sistemi di controllo delle aziende agricole".

Siemens afferma che sta attualmente sviluppando un "gemello digitale" che simula l'azienda agricola, la crescita delle piante e il processo di produzione per prevedere la crescita delle piante in condizioni diverse. "Infinite Acres ha costruito la piattaforma Loop attraverso la collaborazione con i migliori partner tecnologici come Priva, Ocado e Signify -spiega Tisha Livingston, cofondatrice di 80 Acres Farms e ceo di Infinite Acres-. La nostra nuova partnership con Siemens porta la nostra collaborazione e la nostra piattaforma tecnologica a un nuovo livello grazie all'approccio a 360° attraverso soluzioni software e hardware connesse, dai gemelli digitali ai controlli avanzati".