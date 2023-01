Responsibility Award per Olly Services

Olly Services, specialista nei servizi B2B negli ambiti del facility management, organizzazione di eventi corporate e gestione di brand ha ricevuto da Bureau Veritas il Responsability Award. Si tratta di un riconoscimento, perlopiù appannaggio di imprese di grandi dimensioni, conseguenza di un impegno preciso in tre ambiti fondamentali: qualità, ambiente e responsabilità sociale di impresa.

Olly Services è un’azienda specializzata nel fornire soluzioni per conto terzi e quindi agisce in outsourcing per altre imprese: fa parte della holding NSquared e opera a livello europeo con sedi in Italia, Germania, Olanda e Francia. È specializzata in tutti i servizi che le imprese terziarizzano, in particolare nell'organizzare eventi interni e conventions che cura a 360 gradi con particolare attenzione al catering mirato sulle esigenze delle singole imprese.

I suoi servizi spaziano dall’accoglienza, al giardinaggio, pulizia professionale, logistica (anche legata all'agroalimentare), organizzazione eventi, merchandising, branding e comunicazione. Il tutto improntato a una filosofia di fondo e a un impegno del tutto originali: fornire servizi di qualità, ridurre al massimo l’impatto che queste attività hanno sull’ambiente e sulla società garantendo ai clienti standard certificati frutto di un focus qualitativo sul personale dedicato e su un rapporto positivo dipendenti-azienda.

“Lavorando per enti prestigiosi che chiedono altissima qualità è fondamentale creare processi che garantiscano risultati e business continuity -sottolinea Nicole Muratori, direttore operativo dell’azienda-. Per noi, è importante e critico capire i bisogni del cliente, e creare i passaggi necessari a garantire alti risultati. Consideriamo ogni certificazione come una bussola e allo stesso tempo una garanzia”.

Olly Services, che ha più di 100 dipendenti e si appresta ad aprire il nuovo head quarter di proprietà a Monte Porzio Catone, colloca le persone al centro di una strategia aziendale particolarmente attenta alla formazione ma anche alla sostenibilità: il 90% dei macchinari utilizzati per le attività di facility management sono elettrici, i prodotti detergenti utilizzati hanno certificazioni ambientali quali Ecolabel e particolare attenzione viene posta anche agli sprechi di packaging.

“Per un’azienda del nostro settore che si specializza nel fornire servizi è fondamentale mettere l’uomo al centro -aggiunge Nasos Zacharelis, amministratore delegato-. I servizi sono caratterizzati dall’esperienza che creiamo per i nostri clienti. Trovare le migliori soluzioni in tempo più breve possibile, anticipare le minacce, avere un approccio proattivo che porta sul campo le migliori tendenze del mercato, capire i problemi e le esigenze dei clienti, agire in linea con i valori e princìpi degli enti che serviamo".