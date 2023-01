Evertis apre primo impianto in Italia per il packaging alimentare

Il Gruppo Img presente nell’industria dei polimeri dal 1959 e pioniere dell’estrusione di film in Pet, realizzerà un investimento greenfield in Friuli Venezia Giulia. L’operazione annunciata prevede investimenti per realizzare il primo stabilimento produttivo di Evertis Italia, una delle società italiane in cui Img detiene partecipazioni (l'altra è Selenis): la società attiva nel settore del packaging alimentare si insedierà nell’area industriale di San Giorgio di Nogaro (Udine). Si tratta di un nuovo hub su una superficie di 4 mila metri quadrati: l'impianto è in fase di realizzazione con un investimento di 13 milioni di Euro, entrerà in funzione nel secondo semestre del 2023 creando almeno 50 nuovi posti di lavoro. Rappresenterà una nuova realtà industriale con due linee produttive e una terza già predisposta.

Come abbiamo accennato, Img detiene in Italia partecipazioni in Evertis e Selenis tramite un ramo d’azienda comprato a suo tempo dalla catalana La Seda, attualmente in difficoltà finanziarie. Evertis produce film con barriera monostrato e multistrato per l’imballaggio alimentare e altre applicazioni. Selenis, ha il suo core business nella produzione di poliesteri speciali per un’ampia gamma di applicazioni. Il progetto è stato reso possibile grazie all’intervento di Friulia, la finanziaria della Regione Friuli che, allo scopo, ha concluso un’operazione complessiva di 4 milioni di Euro, comprensiva di un aumento di capitale e di un finanziamento pluriennale del valore di 2 milioni di Euro ciascuno. L’obiettivo è quello di supportare il business plan 2022-2026 di Evertis Italia: è prevista una graduale e progressiva crescita dei volumi fino a raggiungere, nel 2025, una produzione di 20 mila tonnellate per un fatturato di 40 milioni di Euro.

L’iniziativa deriva dalla strategia del gruppo portoghese Img che vanta un fatturato consolidato di 380 milioni di Euro nel 2022: il gruppo ha sedi in Portogallo, Usa, Messico, Brasile, oltre che in Italia. Il nuovo impianto dovrebbe, nelle intenzioni, consentire all'azienda portoghese di presidiare capillarmente il mercato italiano, considerato uno dei più importanti a livello Ue, oltreché a ottimizzare il trasporto negli altri Paesi di riferimento, tra cui Germania, Austria ed Europa dell’est. "Siamo molto contenti di poter presto avviare la produzione e ringraziamo Friulia per il supporto all’iniziativa e i tempi rapidi in cui si è concretizzata", spiega il presidente di Evertis, Manuel Matos Gil, al vertice anche del gruppo di famiglia, originaria del nord del Portogallo, presente in numerosi settori di attività, industriali ma anche immobiliare e finanziario.

"L’operazione in Evertis rientra nella nostra strategia di medio-lungo periodo nei settori strategici e con ampi margini di sviluppo, come è quello del packaging plastico -aggiunge Federica Seganti, presidente della finanziaria regionale Friulia SpA-. Mi preme sottolineare che, anche grazie all’intervento di Friulia, saranno creati almeno 50 nuovi posti di lavoro e si contribuirà allo sviluppo di un sistema produttivo che vede il coinvolgimento di piccole e medie imprese con salde radici sul territorio regionale".