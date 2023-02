Conserve Italia, innovazione e sostenibilità in vetrina a Marca 2023

Qualità, tracciabilità e sostenibilità. Sono questi i tre driver di innovazione di Conserve Italia che hanno caratterizzato la sua partecipazione a Marca by Bolognafiere, la recente manifestazione dedicata alla marca del distributore.

Come spiega il dg Pier Paolo Rosetti in questa intervista esclusiva, “innovare per noi significa lavorare ogni giorno per realizzare prodotti in linea con le richieste del mercato valorizzando le produzioni conferite dai soci agricoltori. La nostra presenza a Marca ha consolidato la collaborazione con la distribuzione organizzata che ci vede come partner e co-packer per la marca del distributore delle principali insegne italiane e internazionali. Siamo convinti che, nel rispetto dei diversi ruoli, l’intera filiera del largo consumo possa continuare a lavorare insieme per promuovere le eccellenze dell’agricoltura italiana”.

Tracciabilità è il leit motive delle produzioni a partire dai vegetali: assicurata dalla filiera cooperativa del gruppo, viene raccontata nelle etichette di legumi e mais dolce Valfrutta con QR Code in etichetta grazie al quale si può risalire all’agricoltore che ha coltivato la materia prima, alla sua storia e a quella del territorio interessato.

Rosetti si sofferma poi sul rilancio del brand Derby "la cui iconica bottiglia è stata prodotta in oltre 1,3 miliardi di pezzi". Una vera e propria rivoluzione con il rinnovo di gamma delle bottigliette blu scandito da nuove ricettazioni senza zuccheri aggiunti. "Dobbiamo far cambiare la percezione di questi prodotti - spiega Rosetti - spiegando che oggi sono prodotti salutari, grazie all'imponente lavoro di riformulazione che abbiamo fatto. I succhi, in particolare quelli proteici, fanno bene".

Focus anche sul pomodoro e sul brand corazzata Cirio. "Per noi la filiera italiana è un prerequisito", spiega Rosetti. Nella ricca offerta, la recentissima Passata extrafine della Maremma Cirio è il prodotto premium esemplare, esalta le produzioni degli agricoltori soci presenti in Toscana e Alto Lazio.

Guarda il video: