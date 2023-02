Flavescenza dorata: Regione Emilia chiede aiuto al Governo

Una strategia di difesa comune per contrastare la riacutizzazione della flavescenza dorata che colpisce vigneti in pianura e in collina in tutte le province dell'Emilia-Romagna. È quanto ha messo a punto la Regione per affrontare questa patologia della vite che provoca gravi danni alle produzioni. Se n'è discusso cabina di regia cui hanno partecipato l'assessore regionale all'Agricoltura, Alessio Mammi, il settore fitosanitario regionale, i rappresentanti dei consorzi fitosanitari, dei viticoltori e della filiera vivaistica.

“Il settore sta soffrendo molto per la flavescenza, un problema ormai diffuso in tutto il Paese - commenta Mammi - e abbiamo piena consapevolezza della gravità della situazione, che abbiamo segnalato a livello nazionale attraverso proposte articolate e concrete. Si tratta di criticità che devono essere gestite secondo una strategia nazionale proprio per il livello di contagio della fitopatia che è in diffusione su tutto il territorio nazionale e per favorire una puntuale esecuzione delle misure di lotta obbligatoria”. Attualmente il Fondo nazionale per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite ha una dotazione di 1,5 milioni di euro per quest’anno e di 2 milioni a decorrere dal 2024. L’assessore Mammi considera il fondo insufficiente, pertanto ha sollecitato il Governo ad incrementare il budget che era stato stanziato nella finanziaria 2023.

Per quanto riguarda la prevenzione, in attesa del nuovo Decreto ministeriale sul contrasto alla malattia, informa una nota, la Regione sta aggiornando il proprio provvedimento che fissa, oltre all’obbligo di estirpo delle piante sintomatiche, due trattamenti obbligatori contro il vettore su tutta l’Emilia-Romagna. "Un altro fattore importante - si legge nel comunicato - è il controllo su viti inselvatichite e vigneti abbandonati insieme a un’attenzione particolare sulla qualità fitosanitaria del materiale vivaistico utilizzato nei nuovi impianti".

Le azioni avviate nel 2022 e programmate anche per quest’anno per fronteggiare la recrudescenza della flavescenza dorata, vanno dalla sensibilizzazione dei viticoltori, alla formazione in campo e prevenzione, alla ricerca su nuovi fitofarmaci e sperimentazioni in aree pilota.