Fertilizzanti: l'Europarlamento chiede autonomia e prezzi più bassi

L'Europarlamento ha esortato la Commissione Europea a garantire l'approvvigionamento di fertilizzanti, a fare in modo di abbassare i prezzi e ad aumentare l'autonomia strategica dell'Unione Europea su questa materia. In una risoluzione per alzata di mano, i deputati chiedono una strategia dell'Unione Europea a lungo termine sia sui fertilizzanti sia sui nutrienti del suolo entro giugno 2023.

Gli eurodeputati rilevano che il gas russo, utilizzato nella produzione di fertilizzanti, contribuisce a finanziare la guerra in Ucraina, quindi chiedono “che vengano stanziate al più presto risorse sufficienti per porre fine alla dipendenza da questo gas”, riferisce una nota. Riconoscono inoltre che essere autosufficienti sui fertilizzanti minerali "non è realistico" a medio termine e che le materie prime utilizzate per produrre fertilizzanti spesso provengono da regimi autocratici.

L'Unione Europea “non deve sostituire una dipendenza con un'altra”, quindi dovrebbe aumentare la sua autonomia strategica nei fertilizzanti. Come misura a breve termine per aumentare la disponibilità di fertilizzanti per gli agricoltori e stabilizzare i prezzi, i deputati propongono di utilizzare parte del bilancio agricolo 2023 per fornire assistenza immediata agli agricoltori e per estendere la sospensione temporanea dei dazi all'importazione a tutti i fertilizzanti minerali, ad eccezione di quelli provenienti dalla Russia e dalla Bielorussia. Gli europarlamentari invitano inoltre la Commissione a esaminare un meccanismo di acquisto congiunto per i fertilizzanti a livello dell'Unione Europea e a valutare come ridurre le strozzature nel mercato dei fertilizzanti. A lungo termine, i deputati raccomandano di accelerare il processo di decarbonizzazione e di utilizzare nutrienti privi di fossili e riciclati per produrre fertilizzanti.

“Abbiamo urgentemente bisogno di garantire un'adeguata fornitura di fertilizzanti per i nostri agricoltori e abbiamo bisogno di ulteriori azioni per ridurne i prezzi - ha dichiarato l'eurodeputato tedesco Norbert Lins (Ppe), relatore e presidente della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale -. I fertilizzanti sono essenziali per la sicurezza alimentare. La sostituzione e l'integrazione dei fertilizzanti minerali con sostanze nutritive provenienti da fonti organiche amplierebbe notevolmente la cassetta degli attrezzi per gli agricoltori e renderebbe l'agricoltura europea meno dipendente dalle importazioni di fertilizzanti da paesi terzi".