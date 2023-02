Il pesto Esselunga tra gli alert alimentari

Si allunga la lista dei richiami per motivi precauzionali di prodotti alimentari segnalati dal ministero della Salute, Esselunga ha dovuto ritirare dal mercato pochi giorni fa il suo pesto con basilico genovese dop senz'aglio biologico, Esselunga Bio prodotto nello stabilimento di Limito di Pioltello (Milano): il lotto è pr. 01/02/2023, le confezioni sono quelle da 140 grammi, la scadenza è 22/02/2023. Motivo del richiamo è "sospetta presenza di salmonella spp". Il lotto interessato, riporta la nota del ministero, "è stato ritirato da tutti i punti vendita e non è più presente sugli scaffali; si prega di non consumare il prodotto e riportarlo presso il punto vendita".

Decisamente più lungo l'elenco die richiami per quanto riguarda i prodotti Cascina la Marchesa-Faccia Fratelli. L'azienda di Ceva (Cuneo) ha dovuto richiamare una serie di lotti di "battuta bovino adulto G 200 skin-Battuta di Fassone piemontese". Ritirata, sempre dello stesso produttore anche le confezioni da 200 grammi a marchio Fioro Fiore Coop di Faccia Fratelli (Ceva, Cuneo) battuta di bovino razza piemontese Fior fiore Coop commercializzata da Coop Italia. In tutti i casi il motivo del richiamo è "errata attribuzione della data di scadenza in fase di etichettatura". In pratica, i prodotti presentano tutti in etichetta una scadenza riferita al mese di marzo 2023 mentre la scadenza esatta va anteposta a febbraio 2023. L'avvertenza è: "il prodotto non presenta rischi se consumato entro la data di scadenza reale (febbraio 2023), non consumare il prodotto oltre la data di scadenza reale. Il prodotto può essere restituito al punto vendita di riferimento".

La sempre più nutrita lista dei prodotti oggetto di richiamo ne comprende anche alcuni che arrivano dal Pakistan. Parliamo di Rasily Supari di Shalimar, commercializzato col nome Fresh tropical srl by Jawad e prodotto nello stabilimento in Pakistan di Shalimar. Il ritiro riguarda tutti i lotti (confezione in cartoncino) e la ragione è presenza di noce di Betel cancerogena. L'avvertenza è "non consumare e riportare la negoziante". Sempre della pakistana Shalimar è un altro prodotto richiamato, ossia Tulsi: anche in questo caso i lotti richiamati sono tutti e la motivazione è "preenza di noce di Betel cancerogena". Ancora dal Pakistan arriva un altro prodotto richiamato: Jumbo pack sweet supari a marchio Bombay sempre commercializzato da Fresh tropical srl by Jawad e prodotto da Ansa food products. Ritiro di tutti i lotti anche in questo caso per presenza di noce di betel cancerogena.

Richiamati anche i biscotti frolla - Mini-Spitzbuben 250 gr del Panificio Harrasser srl di Brunico (BZ): il lotto ha scedenza 21/02/2023 e il motivo è "presenza di allergeni (nocciole) non presenti in etichetta". Il prodotto è stato distribuito solo nella Provincia Autonoma di Bolzano. Richiamo anche per i Biscotti al farro altoatesino-Dinkelspitzbuben aus Südtirol a marchio Moser prodotti da Panificio Bäckerei Moser KG der Moser Ruth & Co; Valdaora (BZ) con scadenza 01/03/2023 nei sacchetti trasparenti da 200 grammi: motivo del richiamo "tracce di nocciola nel prodotto non dichiarate in etichetta". Stessa sorte per Spitzbube 4 pezzi 250g.-prodotto dolciario da forno a marchuo Schuster S.r.l., con data scadenza 08/01/2023 per la "presenza di allergene frutta a guscio nocciole non dichiarato in etichetta".

Dopo il prosciutto Aldi (vedi Efanews dal titolo Aldi richiama confezioni di Prosciutto Cotto Scelto 500g a marchio Freschi per te) è il turno del prosciutto cotto A.Q. 750g Sapor di Cascina di Motta prodotto a Barlassina (MB): i lotti richiamati sono entrambi L225139, con data di scadenza 20/02/2023 e 21/02/2023, commercializzati da Penny market Italia s.r.l.. In questo caso la motivazione è "presenza dell’allergene Soia non dichiarato in etichetta" e l'avvertenza è la seguente: "il prodotto non deve essere consumato da soggetti allergici alla soia. I clienti che avessero acquistato tale prodotto sono pregati di non consumarlo e restituirlo al Punto Vendita per la sostituzione o rimborso entro il 21/02/2023".

Richiamo anche per il prosciutto cotto alta qualità de La Bottega del gusto, lotto L225139 del produttore Motta commercializzato da Eurospin tirrenica: la data di scadenza è 07/03/2023, le confezioni sono quelle da 750 grammi con la motivazione di "presenza dell’allergene soia non dichiarato in etichetta". Stessa cosa per il prosciutto cotto a tranci di Motta commercializzato da Maxi Di S.r.l, lotto L225139con scadenza 21/03/2023 in confezioni da 1.3 kg circa, peso variabile.