Accordo Bei-Ue per investimenti in Africa, Caraibi e Pacifico

La Bei, la Banca europea per gli investimenti e la Commissione europea hanno firmato accordi per 4 miliardi di Euro per sostenere le imprese dei Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico fino al 2027. L'intesa si compone di due parti: la prima è un accordo di garanzia nell'ambito del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+). Consentirà alla Bei di erogare fino a 3,5 miliardi di Euro di prestiti a condizioni favorevoli per creare posti di lavoro e opportunità, in particolare per donne e giovani, e sostenere le transizioni verdi e digitali nei Paesi partner dell'Ue, in linea con Global Gateway.

Un esempio di come verranno utilizzate le risorse è l'accordo firmato la settimana scorsa dalla Bei e dalle banche locali Cedb, Nmb e KCB-Tanzania in occasione del Forum imprenditoriale Ue-Tanzania: le linee di credito sostenute dalla garanzia sbloccheranno 270 milioni di Euro per le tre banche locali tanzaniane che finanzieranno progetti a beneficio soprattutto delle donne e dell'economia blu.

Un altro esempio è il Green african agricultural value chain facility: fornisce finanziamenti agli intermediari dell'Africa subsahariana per la concessione di prestiti alle piccole e medie imprese che operano nelle catene del valore agroalimentari. La dimensione media delle linee di credito concesse alle banche locali varia da circa 10 a 25 milioni di Euro.

La seconda parte dell'intesa appena firmata riguarda, invece, un contributo dell'Ue di 500 milioni di Euro al Fondo fiduciario Acp, istituito e gestito dalla Bei, per consentire operazioni ad alto impatto che altrimenti non sarebbero possibili. Il fondo sosterrà, ad esempio, piccole centrali elettriche a energia rinnovabile in aree non collegate alla rete che consentiranno l'approvvigionamento autonomo di elettricità, miglioreranno le condizioni di vita delle persone e ridurranno la dipendenza dai combustibili fossili e l'aumento dei prezzi dell'energia.

L'accordo di garanzia odierno è stato firmato nell'ambito del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) che raccoglie risorse finanziarie per uno sviluppo economico sostenibile e inclusivo dal settore privato. Sostiene gli investimenti nei Paesi partner per promuovere la creazione di posti di lavoro dignitosi, rafforzare le infrastrutture pubbliche e private, promuovere le energie rinnovabili e l'agricoltura sostenibile e sostenere l'economia digitale.

Lo strumento ha una capacità di garanzia di 40 miliardi di Euro e i programmi di investimento sono attuati attraverso due percorsi principali: