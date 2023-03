Divella, nuovo sito con shop online

Il nuovo sito web di Divella è online e si presenta con un design rinnovato, che celebra il patrimonio mediterraneo del brand e il suo impegno per una produzione di qualità e sostenibile. Oltre a offrire informazioni sull’azienda, sulla storia e sulle varie linee di prodotto, il sito vuole far percepire ai visitatori la passione e l'autenticità che caratterizzano Divella da oltre 130 anni.

Divella.it porta al centro la storia dell'azienda, il suo brand, e i suoi prodotti sempre con grande attenzione per le persone e l'ambiente. La progettazione e lo sviluppo del sito corporate sono stati curati dalla marketing company Never Before Italia.

"Vogliamo che il nostro nuovo sito web trasmetta l'energia e la passione che caratterizzano il brand Divella sempre più apprezzato dai nostri consumatori in Italia e all’ Estero -dichiara Francesco Divella, responsabile Marketing di Divella - siamo convinti che il nuovo sito oggi possa rappresentare per l’azienda un ottimo biglietto da visita e per il consumatore un’occasione per scoprire i valori, la filosofia produttiva e l’impegno verso il territorio e la comunità con uno spazio dedicato a tutti i prodotti a marchio Divella, dalla pasta alla pasta fresca, ai sughi, alle farine, ai prodotti da forno con i biscotti Ottimini. Con Never Before Italia, la marketing company incaricata della progettazione del sito, abbiamo lavorato alla creazione di un’esperienza digitale che potesse raccontare con efficacia la personalità mediterranea della marca e la passione per la tradizione in cucina. L’obiettivo è quello di poter costruire nel tempo un ecosistema digitale sempre più ampio che possa far comprenderne ai consumatori l’autentico dna del nostro brand sentendosi accolti e vicini all’azienda, e che offra loro soprattutto un'esperienza di navigazione coinvolgente e intuitiva su tutti i touchpoint digitali".

Il sito web offre anche sezioni dedicate alle ricette, dove gli utenti possono trovare ispirazione e suggerimenti per creare piatti deliziosi con i prodotti Divella, e alle news e alle raccolte punti e concorsi. All’interno dello shop online è possibile acquistare le special box e condividerle con amici e familiari. Il nuovo sito di Divella si presenta come un ambiente digitale accattivante e al passo coi tempi, in grado di offrire un'esperienza di navigazione intuitiva e coinvolgente, grazie alla grande varietà di contenuti testuali e multimediali, foto e video, originali e altamente immediati a livello visivo. Divella è pronta ad accogliere nella sua nuova casa digitale divella.it.