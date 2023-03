Si allunga la lista dei prodotti food richiamati

Prosegue in Italia la raffica di richiami che le aziende effettuano a prodotti a rischio. Gli ultimi in ordine di tempo riguardano la Fontina Dop 250 grammi Pascoli Italiani commercializzata da Eurospin. Il lotto è C037105286 prodotto da Cooperativa Produttori Latte e Fontina di Saint Christophe (Aosta) e la scadenza è 10/04/2023. Il motivo del richiamo è la presenza di E.coli Stec e l'avvertenza è "restituire al punto vendita". Gli Escherichia coli verocitotossici (Vtec o Stec) sono batteri patogeni che possono possono causare patologie estremamente gravi quali la colite emorragica e la sindrome emolitico-uremico.

Richiamo anche per lo sfilaccio di equino da 100 grammi commercializzato da Coppiello GIovanni S.r.l e da lui prodotto nello stabilimento di Vigonza (Padova). Il lotto ritirato è 2301002 con data scadenza 02/06/2023. Il motivo del richiamo è "allerta sanitaria: presenza di lysteria monocytogenes" e l'avvertenza è non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso entro il 02/06/2023". Il batterio Listeria monocytogenes si può rilevare in un’ampia varietà di cibi crudi, come carni non ben cotte e verdure crude, prodotti lattiero-caseari preparati con latte non pastorizzato. L’infezione può manifestarsi sotto due forme principali: gastroenterite e forma invasiva, detta anche “sistemica“, che si può manifestare come meningite, meningoencefalite e sepsi. I soggetti più a rischio sono le persone con compromissione del sistema immunitario: particolarmente a rischio risultano le donne in gravidanza.

Ritiro dal mercato anche per Amica Chips l'Ortolana, la chips di verdure, pastinaca, carota barbabietola e patata dolce, prodotta da Yellow Chips, stabilimento con sede nei Paesi Bassi e commercializzata dal noto marchio di patatine: il lotto è 080587 con scadenza 25/03/23 nelle confezioni da 100 grammi. Il motivo del richiamo è "livelli alti di acrilammide" e l'avvertenza è "riportare al punto vendita" il prodotto eventualmente acquistato.

L’acrilammide è una sostanza utilizzata in diversi processi industriali e anche contenuta nel fumo di tabacco. Si può formare nella cottura di alimenti che contengono amido (patate, biscotti, pane, eccetera) e nella tostatura dei cereali e del caffè, ma solo ad alte temperature. Studi condotti con animali di laboratorio hanno dimostrato il legame tra l’aumento del rischio di sviluppare tumori e l’esposizione all’acrilammide, a dosi molto elevate. L’Iarc, l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ha classificato l’acrilammide tra i “probabili cancerogeni per l’uomo”: l’Efsa, l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare, pur dichiarando che il rischio è molto basso, invita a limitarne il consumo.

Altri richiami riguardano il Preparato di ragù di puro suino a marchio Il Maiale prodotto da Cooperativa produttori suini Pro Sus Società cooperativa agricola e commercializzato da Prix Quality. Il lotto ritirato è 4749185 nelle confezioni da 350 grammi con scadenza 08/03/2023. Il motivo del richiamo è "probabile presenza di salmonella spp" e l'avvertenza è quella di "Non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita".

Sempre per salmonella, l'ordine di ritiro ha colpito anche Salumeo - Salametto Tipo Milano commercializzato dalla Lidl: i lotti sono L237(5154) e L238(5154) prodotti dal Salumificio Colombo Luigi di Pescate (LC) con scadenza 12/04/2023 nelle confezioni da 160 grammi. Il motivo del richiamo, dicevamo, è "rilevata salmonella spp" e l'avvertenza riporta: "prodotto non idoneo al consumo. Si invitano i consumatori a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per il rimborso".

Ritirati dal mercato anche una sfilza di prodotti di Arconatura, lotto 22802 in confezioni da 400 grammi commercializzati da Arcobaleno S.r.l e prodotti da Sapori Nostrani di Dusino San Michele (Asti) con scadenza 10/08/2024: parliamo del risotto cacio e pepe; risotto ai funghi porcini e zafferano; risotto ai funghi porcini; risotto speck e funghi porcini; risotto speck e radicchio; risotto al tartufo. Ritiro anche per le confezioni da 500 gramnmi del riso carnaroli, lotto 22052, sempre di Arconatura, commercializzato da Arcobaleno e prodotto dalla Sapori Nostrani con scadenza 10/05/20324. In tutti i casi il motivo del richiamo è lo steso: "livelli di cadmio superiori a quelli previsti" e l'avvertenza è, per tutti, riportare il prodotto al punto vendita.

Se si ingeriscono cibi con alte quantità di cadmio, l'eccesso può causare diarrea, mal di stomaco e vomito, una demineralizzazione delle ossa che a sua volta può causare fratture, problemi di fertilità, danni al sistema nervoso e a quello immunitario e disturbi psicologici.

Richiamo anche per i Fagioli al fiasco commercializzati da EcorNaturaSì di San Vendemiano (Treviso) Italia, prodotti da Cereal Terra di Ciriè (Torino): il lotto ha scadenza 28/03/2025 nelle confezioni da 300 grammi. Il motivo del richiamo è la "possibile presenza di frammenti di vetro" e l'avvertenza del ministero è la seguente: "Chiediamo a tutti gli acquirenti di non consumare il prodotto con tmc 28/03/25 e di controllare le scorte in casa e di riportarle al proprio negoziante che provvederà a sostituirlo o rimborsarlo anche senza scontrino oltre che a chiarire eventuali dubbi. Precisiamo che il richiamo interessa solo la scadenza sopra indicata".