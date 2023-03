Federdistribuzione: "Vendite al dettaglio preoccupanti"

I dati diffusi da Istat relativi alle vendite al dettaglio del mese di gennaio (leggi notizia EFA News) hanno destato la preoccupazione di Federdistribuzione. All'incremento tendenziale a valore del +6,2%, corrisponde un calo a volume del -2,4%.

“I dati di gennaio confermano un andamento negativo a volume per i consumi, che risultano in crescita a valore solo per effetto dell’inflazione, confermando come la situazione attuale e l’incertezza economica abbiamo pesato in questi mesi sul potere d’acquisto delle famiglie”, commenta Carlo Alberto Buttarelli, direttore ufficio studi e relazioni con la filiera di Federdistribuzione. “Il trend continua a essere negativo in particolare per i volumi di vendita nel settore food, con una riduzione complessiva del -4,4% rispetto all’anno scorso”.

“La situazione è preoccupante per l’impatto di questa contrazione sulle filiere produttive dell’agroalimentare, così come per gli effetti sui consumi nell’ambito del non alimentare. In questo scenario economico, dove continua a persistere un clima di incertezza e di inflazione elevata, occorre fare tutto il possibile per sostenere i consumi e la domanda interna per la tenuta delle filiere produttive di eccellenza del made in Italy e per accompagnare la crescita del Paese”, conclude Buttarelli.