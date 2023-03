Risparmio energetico: Ue fissa la media dell'1,5% medio annuo

Gli eurodeputati e la presidenza di turno svedese hanno concordato nuovi obiettivi di risparmio energetico nel consumo di energia sia primaria che finale nell'Unione Europea.

Gli Stati membri dovrebbero garantire collettivamente una riduzione del consumo energetico di almeno l'11,7% a livello Ue entro il 2030 (rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento 2020). Un solido meccanismo di monitoraggio e applicazione accompagnerà questo obiettivo per garantire che gli Stati membri forniscano i loro contributi nazionali a questo obiettivo vincolante dell'Ue.



I deputati e la presidenza del Consiglio dell'Ue hanno inoltre concordato un risparmio energetico annuo da parte degli Stati membri dell'1,5% (in media) fino al 2030. Il risparmio energetico annuo inizierà con l'1,3% nel periodo fino alla fine del 2025 e raggiungerà progressivamente l'1,9% nel ultimo periodo fino alla fine del 2030. L'accordo provvisorio dovrà ora essere approvato sia dal Parlamento che dal Consiglio.



Gli obiettivi dovrebbero essere raggiunti attraverso misure a livello locale, regionale e nazionale, in diversi settori (pubblica amministrazione, edifici, imprese, centri dati, ecc.). Gli europarlamentari hanno insistito sul fatto che il regime dovrebbe riguardare in particolare il settore pubblico, che dovrà ridurre il proprio consumo finale di energia dell'1,9% ogni anno. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che almeno il 3% degli edifici pubblici venga riconvertito ogni anno in edifici a energia quasi zero o edifici a emissioni zero. L'accordo stabilisce anche nuovi requisiti per sistemi di teleriscaldamento efficienti.

"Sono molto lieto che siamo riusciti a spingere gli Stati membri verso obiettivi di efficienza energetica molto più ambiziosi - ha dichiarato l'eurodeputato socialdemocratico danese Niels Fuglsang -. È della massima importanza che in futuro non si debba più dipendere dall'energia russa, mentre stiamo ancora raggiungendo i nostri obiettivi climatici". "Per la prima volta in assoluto, abbiamo un obiettivo per il consumo di energia che gli Stati membri sono obbligati a rispettare", ha aggiunto.