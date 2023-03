Considerate spesso solo produzioni marginali, le piante officinali destano grande interesse per la molteplicità di applicazioni in molte filiere e per la valorizzazione della biodiversità. In Italia non mancano esperienze che mostrano come la loro coltivazione possa essere una opzione interessante sia per aziende agro-industriali che per piccoli produttori di territorio.

Se ne discuterà a Milano, venerdì 31 marzo, dalle 11 alle 13, nel dibattito Officinali in agricoltura: una scelta "sostenibile", in vista dell'evento Spices & Herbs Global Expo 2023. L'appuntamento è al centro polifunzionale Stecca 3.0, in via Gaetano de Castilia 26, nel quartiere Isola. L'incontro è promosso da Macfrut 2023, in collaborazione con Erboristeria Domani e con Aiab Lombardia.

All'introduzione di Renzo Piraccini, presidente Macfrut/Spices & Herbs Global Expo, seguiranno gli interventi di Enrico dall’Olio, ceo Agribioenergia / Officinagribio, Luca Giupponi, ricercatore Unimont, Polo d’Eccellenza dell’Università degli Studi di Milano, Renato Iguera, presidente Assoerbe, Andrea Primavera, presidente Fippo (Federazione Italiana Produttori Piante Officinali). Modererà Demetrio Benelli, direttore Erboristeria domani. Per l'occasione saranno presentate le attività della prossima edizione di Spices & Herbs Global Expo.

Nel corso del dibattito, le esperienze d’avanguardia saranno messe a confronto con le tradizionali colture agricole padane. Si parlerò di officinali d’alta quota, di agrobiodiversità, di filiere corte, di imprenditoria di territorio, del comparto italiano nello scenario internazionale, delle potenzialità e dei principali obiettivi.