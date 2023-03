Tea: depositato disegno di legge in Senato

Il disegno di legge che incentiva le Tecniche di evoluzione assistita (Tea) in agricoltura è volto anche a valorizzare la loro distinzione dagli Ogm. Sul tema si è soffermato Luca De Carlo, presidente della IX Commissione - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare - del Senato, a seguito del dibattito tenutosi ieri a Roma sull'argomento (leggi notizia EFA News). “Dobbiamo valorizzare le eccellenze del settore agroalimentare nazionale aiutandolo ad affrontare le sfide non solo dei mercati, ma anche dei cambiamenti climatici, e per questo è fondamentale affidarsi a scienza e innovazione", dichiara De Carlo in una nota.

"Per questo - aggiunge il senatore - ho già depositato in Senato il disegno di legge che consente la sperimentazione in campo dei prodotti ottenuti con le Tea (Tecniche di Evoluzione Assistita); la proposta è in attesa di essere assegnata alla IX Commissione Agricoltura, che ho l'onore di presiedere. Confido che venga assegnata al più presto così da poter avviare l'iter in Parlamento, ma anche per diffondere la conoscenza delle Tea tra la popolazione”.

Dal momento in cui sono “biotecnologie che intervengono sul Dna della pianta", diversamente dagli "Ogm, che contengono Dna provenienti da altra specie", le Tea "meritano un riconoscimento e trattamento diverso”, sottolinea in conclusione De Carlo, in quanto "consentono di selezionare le varietà più resistenti a malattie, batteri e agenti patogeni, ma anche agli effetti dei cambiamenti climatici. Questo permette di migliorare non solo la produzione, ma anche la sostenibilità della stessa e di tutelare la biodiversità".