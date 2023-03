Distributori automatici Nestlé, esperimento in Indonesia

Nestlé sta sperimentando distributori automatici ricaricabili per i suoi marchi Milo e Koko Krunch. Lo sta facendo in collaborazione con la start-up digitale Qyos by Algramo: la sperimentazione non avviene in Italia visto che le macchine saranno disponibili presso due rivenditori in Indonesia per un periodo di prova di 4-6 mesi. L'esperimento rientra nell'ambito dell'impegno di Nestlé a esplorare soluzioni che contribuiscano a ridurre la necessità di imballaggi monouso.

Nestlé si è assicurata che i sistemi ricaricabili mantengano la sicurezza e la freschezza dei prodotti lungo tutta la catena di fornitura, tenendo conto del contesto locale, come le condizioni climatiche calde e umide dell'Indonesia. Poiché i consumatori utilizzeranno i propri contenitori, le macchine sono dotate di codici QR in grado di fornire informazioni digitali sul prodotto, compresi gli ingredienti e la durata di conservazione.

Gli sviluppatori di packaging dei centri di ricerca e sviluppo di Nestlé a Singapore e in Svizzera hanno lavorato in collaborazione con i team di Nestlé in Indonesia e con Qyos per lo sviluppo dei distributori automatici. Fondata nel 2020, Qyos è una start-up indonesiana che mira a fornire alle famiglie alternative alla plastica monouso: è supportata da macchine con sistemi di interfaccia dell'azienda cilena di tecnologia di ricarica ecologica Algramo.

"Stiamo esplorando attivamente sistemi di distribuzione innovativi e alternativi, come lo sfuso, il riutilizzo e le opzioni di ricarica in diverse categorie di prodotti -spiega Gaelle de Mestral, responsabile r&d packaging di Nestlé-. Intraprendendo questa seconda sperimentazione per Milo e Koko Krunch, saremo in grado di acquisire nuove conoscenze da applicare ai nostri prodotti e di valutare ulteriormente l'efficacia del sistema ricaricabile nel prevenire i rifiuti di imballaggio lungo la catena di approvvigionamento".

Quella appena avviata non è la prima sperimentazione di Nestlé in Indonsia: già nel 2021, Nestlé ha sperimentato contenitori riutilizzabili e ricaricabili per Milo, Dancow e Koko Krunch a South Jakarta. In quel caso, i consumatori hanno avuto la possibilità di acquistare i prodotti da carrelli a triciclo dotati di sistemi di erogazione ricaricabili.

"Ci auguriamo che, grazie alla tecnologia delle macchine di ricarica Nestlé x Qyos, possiamo sostenere il governo nell'incoraggiare i cittadini a ridurre l'uso degli imballaggi, contribuendo al contempo agli obiettivi di sostenibilità ambientale in Indonesia", sottolinea Samer Chedid, direttore generale di Nestlé Indonesia.