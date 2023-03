Fayolle (Bei): "Cambiare radicalmente il modo in cui valorizziamo l'acqua"

La Banca europea per gli investimenti (Bei) - uno dei maggiori finanziatori pubblici mondiali per l'acqua - parteciperà alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'acqua per aderire alla richiesta di maggiori investimenti nell'acqua per affrontare lo sviluppo globale e le sfide climatiche. La Bei, di proprietà dei 27 paesi dell'Unione europea, sarà rappresentata da esperti delle sue direzioni acqua e globale e dal suo vicepresidente responsabile per l'azione per il clima e lo sviluppo, Ambroise Fayolle. Il vicepresidente Fayolle parlerà alla conferenza e parteciperà a una serie di eventi collaterali, tra cui "Scaling up Water as Leverage for worldwide urban climate resilience" e l'iniziativa presieduta dalla Commissione europea "Launch of the Team Europe Initiative on Transboundary Water Management in Africa".

In occasione della Giornata mondiale dell'acqua, il 22 marzo, la Bei pubblicherà il suo nuovo orientamento per il settore idrico. Il documento presenta le priorità di investimento della Banca che coprono i modi per finanziare le infrastrutture convenzionali e approcci innovativi, come l'economia circolare, le soluzioni basate sulla natura e la digitalizzazione. Evidenzia le tipologie di investimento che massimizzano l'impatto della Banca, in particolare per raggiungere i suoi obiettivi climatici e ambientali.

Prima della conferenza, il vicepresidente della Bei Fayolle ha dichiarato: “Dobbiamo cambiare radicalmente il modo in cui comprendiamo e valorizziamo l'acqua. Se continuiamo a gestire male questa preziosa risorsa, rischiamo di perdere alcuni degli importanti progressi che abbiamo compiuto nello sviluppo globale negli ultimi decenni. Quando investiamo nelle infrastrutture idriche, gettiamo le basi per la salute, il cibo, l'uguaglianza di genere e persino per una maggiore pace e sicurezza. L'acqua scorre attraverso tutto ciò che ci sta a cuore, anche quando si tratta di aiutare coloro che sono in prima linea nel cambiamento climatico ad adattarsi all'aumento delle temperature, alla siccità e alle inondazioni".

In media, la Banca europea per gli investimenti finanzia ogni anno 3 miliardi di euro in infrastrutture idriche. Circa il 30% dei progetti idrici della BEI sono realizzati al di fuori dell'Ue, anche in alcuni dei paesi più poveri e colpiti dalla siccità del mondo in Africa, Asia, America Latina o Medio Oriente. I progetti finanziati insieme ai partner regionali collegano città e villaggi all'acqua pulita e ai servizi igienico-sanitari, consentono infrastrutture resistenti alle inondazioni e incoraggiano le comunità a riciclare l'acqua.

La Conferenza delle Nazioni Unite sull'acqua, ospitata congiuntamente da Tagikistan e Paesi Bassi, si svolge per la prima volta in mezzo secolo. Riunirà governi, organizzazioni intergovernative, istituzioni finanziarie internazionali, comunità scientifica, rappresentanti della società civile e altre parti interessate. La conferenza offre un'opportunità unica per discutere della sicurezza idrica e affrontare frontalmente i numerosi problemi idrici del mondo.