Caseificio Comellini protagonista a Cibus Connecting Italy

Comellini, storico caseificio di Castel San Pietro Terme, sarà presente al Cibus Connecting Italy, il Salone internazionale dell’alimentazione, che si terrà a Parma, dal 29 al 30 marzo prossimi.

Presso il Padiglione 05 Stand E 022, il Caseificio Comellini esporrà l’intera gamma de i “formaggi freschi della Via Emilia”, tra cui spiccano lo Squacquerone di Romagna DOP, vincitore di numerosi premi, tra cui la Medaglia d’Oro al World Cheese Awards 2021, e il Formaggio di Castel San Pietro, in procinto di ottenere la certificazione DE.CO, il riconoscimento istituito e concesso dall'amministrazione comunale al fine di tutelare e valorizzare un prodotto tipico, in stretta correlazione col territorio e la sua comunità.

In particolare, la fiera sarà l’occasione per il lancio in anteprima della versione da 200grammi per il libero servizio di entrambe le referenze, il Formaggio di Castel San Pietro e lo Squacquerone di Romagna DOP, formati ideati entrambi in considerazione dello scenario attuale di consumo, che vede crescere le famiglie monofamiliari o con pochi componenti, in ottica di consentire un accesso a prodotti di qualità e diminuire gli sprechi, tematica a cui il brand è molto attento.

Qualità, innovazione e bontà si ritrovano anche nei formaggi della “Linea senza lattosio”, oggi certificata Lactose-free: Squacquerone di Romagna, Casatella, Stracchino degli Angeli e formaggio di Castel San Pietro sono realizzati utilizzando caglio vegetale estratto dal cardo selvatico, anziché caglio animale. Dunque, prodotti buoni ma più facilmente digeribili che si adattano a chi è intollerante al latte e ai vegetariani, senza rinunciare al gusto del formaggio tradizionale.

“La fiera sarà, quest’anno, un'importante occasione per fare un ulteriore punto della situazione con i clienti e prospect in questo avvio di anno in forte evoluzione”, ha dichiarato l’amministratore delegato Luca Comellini. “Saremo presenti presso il nostro stand con tutto il nostro assortimento ma, soprattutto, coglieremo anche l'occasione per mostrare in anteprima i nuovi formati da 200 gr per il libero servizio di Formaggio Castel San Pietro e Squacquerone di Romagna Dop, ideali per chi cerca un prodotto di qualità, gustoso, pratico ed antispreco".