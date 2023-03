Raffica di richiami attivati dalla padovana Coppiello Giovanni

È una vera e propria raffica di richiami quella messa in atto dall'azienda Coppiello Giovanni di Vigonza (Padova) a partire dal 17 marzo. L'azienda ha ritirato dal mercato una serie di suoi prodotti "a titolo precauzionale per Listeria monocytogenes" con l'avvertenza di "non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita per restituzione e rimborso". I prodotti in questione, tutti commercializzati da Coppiello Giovanni S.r.l. sono:

sfilaccio di equino oro nelle confezioni da 100 grammi, 400 gr. e 500 gr (tutti i lotti con scadenza tra il 02/06/2023 e 13/08/2023);

sfilaccio di equino nelle confezioni da 100 grammi e 80 grammi (lotti con scadenza tra il 02/06/2023 e il 13/08/2023);

sfilaccio di pollo 100 gr (tutti i lotti con scadenza dal 20/03/2023 al 29/05/2023);

Julienne di pollo 100 gr (tutti i lotti con scadenza dal 20/03/2023 al 29/05/2023);

sfilaccio di manzo 100 gr (con scadenza dal 18/06/2023 al 6/08/2023);

Sempre di Coppiello Giovanni ma commercializzati da Ali S.p.a., sono stati ritirati dal mercato i lotti 2301135 e 2303063 dei Freschissimi, sfilaccio di bovino da 80 grammi con scadenza 25/06/2023 e 13/08/2023, mentre commercializzati da Rossato S.a.s, sono stati richiamati lo sfilaccio di manzo 100 grammi e lo sfilaccio equino da 100 grammi (lotti con scadenza dal 18/06/2023 al 6/8/2023). Infine, commercializzati da Brunello, zono stati ritirati lo sfilaccio di equino 100 grammi e lo sfilaccio di equino top selection da 100 grammi con con scadenza dal 02/06/2023 al 13/08/2023. Messo in commercio da Cadoro, sono stati ritirati lo sfilaccio di equino da 100 grammi tutti i lotti con scadenza dal 02/06/2023 al 13/08/2023, lo sfilaccio di bovino da 100 grammi con scadenza tra il 18/06/2023 e il 06/08/2023.

Richiami anche per Paninochef, Tramezzino focazzino texano da 80 grammi commercializzato da Bertolini Gorup: i lotti ritirati sono i numeri: 69 (scadenza 04/04/2023), 70 (scad. 05/04/2023), 74 (scad. 09/04/2023) e 75 (scad. 10/04/2023) nelle confezioni da 80 grammi. Il motivo "a titolo precauzionale per possibile contaminazione dovuta a uno dei componenti del prodotto, segnalato da Fornitore che ha dato tale componente". L'avvertenza è: "non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita". Stessa cosa per un altro lotto, del tramezzino Texano da 80 e 160 grammi questa volta per "possibile contaminazione (listeria monocytogenes) dovuta a uno dei componenti del prodotto (sfilacci di equino) come segnalato dal fornitore che fornito la preparazione del prodotto finito".

Ritirato dal mercato anche lo sfilaccio di cavallo Bernardini Gastone commercializzato da Bernardini Gastone di Crespina (Pisa) e prodotto da Coppiello Giovanni, nelle confezioni da 100 grammi con scadenza dal 02/06/2023 al 13/08/2023 per listeria monocytogenes. Richiamati per lo stesso motivo anche lo sfilaccio equino da 400 grammi il cui nome del produttore risulta anonimo (solo dicitura di legge) sempre con scadenza dal 02/06/2023 al 13/08/2023 e lo sfilaccio di cavallo di Buoni Sapori messo in commercio da Bernardini Gastone lotto con scadenza dal 02/06/2023 al 13/08/2023 nelle confezioni da 100 grammi.