Efsa: da migliorare le condizioni dei vitelli negli allevamenti

Dopo essere intervenuta in modo assertivo sugli allevamenti di polli (leggi notizia EFA News), l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (Efsa) ha inoltrato una serie di indicazioni analoghe in ambito bovino. "I vitelli andrebbero alloggiati in piccoli gruppi durante le prime settimane di vita evitando di metterli in recinti singoli, così da migliorarne il benessere. I vitelli hanno inoltre bisogno di spazio sufficiente per riposare e giocare e di una lettiera confortevole", si legge nel parere scientifico espresso oggi dall'Efsa a supporto della revisione della legislazione dell'Unione europea sul benessere degli animali.

Secondo gli scienziati dell'Efsa, "i mangimi fibrosi a taglio lungo, come il fieno, dovrebbero essere somministrati ai vitelli non prima delle due settimane di età e aumentati gradualmente nel tempo. Per coprire il fabbisogno di ruminazione e ferro è necessario un elevato apporto di fibre".

"Le evidenze scientifiche comprovano che i vitelli che hanno un contatto limitato con la madre soffrono spesso di stress da isolamento e incapacità di poppare. Per migliorare il loro benessere - suggerisce l'autorità europea - i giovani animali dovrebbero essere tenuti con la madre per un minimo di un giorno, anche se si raccomanda un contatto più prolungato per favorire il benessere sia del vitello che della madre".

Gli esperti dell'Efsa hanno valutato i sistemi di allevamento dei vitelli utilizzati nell'Unione europea e hanno individuato i pericoli a cui gli animali sono esposti nonché le relative conseguenze sul loro benessere. Tale valutazione fungerà da base scientifica per i legislatori che stanno lavorando alla revisione della legislazione dell'Unione Europea in materia di benessere degli animali. La relativa proposta legislativa della Commissione è attesa per la seconda metà del 2023.

La Commissione europea ha richiesto all'Efsa diversi pareri scientifici sul benessere degli animali d'allevamento nell'ambito della strategia Farm to Fork (dal produttore al consumatore). L'Efsa ha già pubblicato valutazioni sul benessere dei suini d'allevamento, dei polli da carne e delle galline ovaiole nonché degli animali durante il trasporto. Gli scienziati stanno inoltre ultimando le valutazioni sul benessere delle bovine da latte, delle anatre, delle oche e delle quaglie.

L'Efsa presenterà le conclusioni raggiunte sui vitelli e gli imminenti pareri sulle bovine da latte e su anatre, oche e quaglie in un evento pubblico previsto per il 23 maggio 2023.

In allegato a questa EFA News il testo integrale del parere scientifico dell'Efsa riguardo alle condizioni dei vitelli negli allevamenti.