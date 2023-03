Arla Foods apre il nuovo impianto solare in Polonia

Ci è voluto un investimento da circa 3 milioni di dollari ma poi Arla Foods è riuscita ad aprire in Polonia la centrale solare capace di 1.620 MWh l'anno. L'installazione si trova presso l'impianto di riconfezionamento di Arla a Tychowo, in Pomerania, nella Polonia nord-occidentale: un sito che ha sperimentato ripetute interruzioni di corrente nel corso della guerra in Ucraina, tutti black out che sono stati ostacoli ricorrenti per i 98 dipendenti che lavorano presso il sito. Con una produzione stimata di 1.620 MWh all'anno, la nuova centrale solare produrrà circa l'85% del consumo energetico totale del sito, con la possibilità di memorizzare un ulteriore 2,6 MWh in una batteria: l'investimento, oltre a essere stabile a livello di funzionamento, sarà anche in grado di alimentare parzialmente il sito di notte. "Si tratta di un investimento ragionevole a tutti i livelli -sottolinea il vicepresidente esecutivo e responsabile della catena di fornitura, David Boulanger-. Non solo semplifica la continuità aziendale per i nostri dipendenti, ma riduce anche i costi di gestione del sito e crea una fonte di energia più sostenibile, mostrando la strada per i futuri investimenti energetici nella regione".

"Ad Arla Foods -aggiunge Boulanger-, vogliamo essere leader nel settore lattiero-caseario sostenibile. Questo significa anche che, se non esiste una soluzione sostenibile, faremo il possibile per crearne una nostra: questo è esattamente ciò che abbiamo fatto a Tychowo. Anche se non è uno dei nostri più grandi siti in termini di consumo di energia, dimostra che mettiamo l'azione dietro alle parole quando si tratta di migliorare le nostre operazioni. La centrale sarà capace di fornire un utilizzo 100% di elettricità rinnovabile in Europa entro la fine del 2025".

Secondo Arla, anche se ci fosse un modo per garantire una fornitura più stabile di elettricità dalla rete energetica polacca, i watt che attraversano i cavi di alimentazione non avrebbero un impatto positivo sulle emissioni di carbonio. La rete energetica polacca è fortemente dipendente dal carbone e con 1,02 tonnellate di CO 2 e per MW prodotto, il fattore carbonio è significativamente più alto rispetto ad altri mercati europei in cui Arla Foods opera. Installando la propria centrale solare, la società è in grado di ridurre le emissioni di 1645 tonnellate all'anno. Con la nuova installazione, il costo del tasso di gestione sarà ridotto di oltre il 75% all'anno: questo dovrebbe portare l'investimento a ripagarsi entro circa sette anni.

La centrale solare di Tychowo è l'ultimo investimento di Arla Foods nell'energia rinnovabile, dopo che la società ha stipulato una partnership di 250.000 MWh all'anno in Danimarca e ha installato una centrale solare di 2.500 MWh all'anno in Bahrain (vedi EFA News dal titolo Arla inaugura un nuovo stabilimento in Bahrain). Arla Foods è una cooperativa internazionale con sede a Viby in Danimarca ed è la settima azienda casearia più grande del mondo: è stata costituita il 17 aprile 2000 in seguito alla fusione tra la cooperativa svedese di prodotti lattiero-caseari Arla e la società lattiero-casearia danese MD Foods.