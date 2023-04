Lollobrigida: "Futuro dell'Italia passa per l'allevamento"

Per l'Associazione Nazionale della Pastorizia, la 54° edizione di Agriumbria è iniziata con la visita del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Il ministro ha espresso la sua vicinanza al mondo della zootecnia italiana, ricordando che l’Italia è la prima nazione libera dai rischi dei cibi sintetici, ha ribadito l'importanza del disegno di legge che vieta produzione commercializzazione ed importazione di cibo sintetico in Italia per tutelare la salute, il lavoro, la nostra cultura ed i nostri produttori: “Noi ci siamo, ci saremo, ovviamente credendo che il futuro della nostra Italia passi per l’allevamento, l’agricoltura, la difesa del territorio e non certo per prodotti sintetici che sostituiscono queste bellezze”.

In merito alla presenza del ministro Lollobrigida, il presidente di AssoNaPa, Battista Cualbu, ha dichiarato: “Aver avuto con noi il Ministro ci riempie di tanto orgoglio, confidiamo nelle istituzioni per azioni concrete atte a migliorare il mondo della zootecnia”.

La visita del ministro, ha detto da parte sua Silverio Grande, direttore di AssoNaPa, è "un segno di riconoscimento verso la zootecnia ed il comparto della pastorizia, fondamentale come presidio del nostro territorio”. In occasione di queste manifestazioni, si pone sempre di più l’attenzione verso la zootecnia e la pastorizia è un comparto che costituisce una ricchezza assoluta per il Paese, che va mantenuto e valorizzato. Quest’anno la razza ovina da latte per eccellenza e fonte di famosi prodotti lattiero-caseari, la Sarda, è stata la protagonista come simbolo di ripartenza del lavoro dell’Associazione e degli allevatori mirato al miglioramento genetico e produttivo della razza.

Cualbu ha quindi commentato il primo Concorso Nazionale Pecore di razza Sarda iscritte al Libro Genealogico, che "ha dato modo agli allevatori di mettersi a disposizione per confrontarsi in maniera costruttiva per andare a migliorare le caratteristiche morfologiche e produttive di questo animale che tanto ha fatto e tanto farà in futuro”.

“Abbiamo visto i nostri allevatori carichi e con la voglia di mostrare il loro lavoro su questi animali. Con questo Concorso, il comparto della pastorizia riparte più forte, soprattutto quello della razza Sarda iscritta al libro genealogico”, ha dichiarato Silverio Grande.

Anche quest’anno nell’ultima giornata di fiera sono tornate a sfilare sul ring dell’Associazione Italiana Allevatori, grazie ad AssoNaPa e all’Associazione Allevatori dell'Umbria e delle Marche (Aaum) le razze ovine e caprine, in un’importante vetrina della biodiversità, per mostrare al pubblico le molteplici razze che vengono allevate in Italia e l’importanza di valorizzare e mantenere questi animali che donano agli italiani e non solo, latte e carne di qualità.