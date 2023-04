Fondazione Enpaia passa al 6,2% in Masi Agricola

Fondazione Enpaia aumenta la sua quota di partecipazione in Masi Agricola, società nota per la produzione di vini premium e quotata su Euronext Growth Milan. Lo ha dichiarato la stessa azienda vinicola in un comunicato in cui afferma di "aver ricevuto da Fondazione Enpaia (Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura) una comunicazione di aumento della propria partecipazione in Masi Agricola pari al 6,2% del capitale sociale".

"La società -prosegue il comunicato- apprezza l’incremento dell’investimento da parte della Fondazione Enpaia". Apprezzamento espresso anche per le recenti dichiarazioni del presidente Enpaia Giorgio Piazza, secondo cui Masi rientra tra le “partecipazioni dirette mission related e strategiche, con un ruolo di rilievo nel portafoglio finanziario”, poiché “forniscono con costanza flussi di dividendi e incrementano il loro valore nel tempo”. Un apprezzamento già espresso da Piazza al momento dell’acquisizione del primo 4% in Masi, definita “un investimento in un’azienda ben strutturata”.

A questo punto l'azionariato di Masi, con riferimento agli azionisti che possiedono almeno il 5%, è composto da:

Sandro Boscaini, 7.875.000 azioni detenute pari al 24,5% del capitale;

Bruno Boscaini, 7.875.000 azioni, 24,5% del capitale;

Mario Boscaini, 7.875.000 azioni, pari al 24,5% del capitale;

Red Circle Investments S.r.l. 3.215.568 azioni, pari al 10% del capitale;

Fondazione Enpaia, 1.998.624azioni, pari al 6,2% del capitale.

Masi Agricola è un’azienda vitivinicola radicata in Valpolicella Classica che produce e distribuisce vini di pregio ancorati ai valori del territorio delle Venezie. I suoi vini e in particolare i suoi Amaroni sono pluripremiati dalla critica internazionale. Il gruppo può contare su una forte vocazione internazionale: è presente in circa140 Paesi, con una quota di esportazione di circa il 72% del fatturato che, nel 2022 si è attestato a 75 milioni di Euro con un ebitda margin del 18% circa.