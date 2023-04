Derby Blue a "Canale a Colori" per la Milano Design Week

Il Naviglio Grande di Milano diventa un suggestivo palcoscenico per Derby Blue in occasione di Canale a Colori, la rassegna di eventi organizzata dal 17 al 23 aprile in concomitanza con il Salone del Mobile e il Fuorisalone, che insieme definiscono la Milano Design Week. Le inconfondibili bottiglie dei succhi Derby Blue per i bar sono infatti protagoniste per tutta la settimana a bordo del BarconeMilano, la barca stanziale situata sul Naviglio Grande che per tutta la durata del Fuorisalone si trasforma in uno spazio unico ed esclusivo con iniziative, mostre, eventi e dj set con degustazione di prodotti. Ultima testimonianza storica del trasporto sui Navigli, il BarconeMilano è percorso da flussi di luce Uv e nelle ore serali appare come una forma descritta dalla luce che galleggia sul canale. In questa suggestiva location, viene proposta in particolare la nuova gamma Derby Blue Senza Zuccheri Aggiunti, lanciata di recente in occasione dei 25 anni dell’iconica bottiglia blu, che ha venduto oltre 1 miliardo di pezzi.

Storia e innovazione del brand unconventional di Conserve Italia vengono celebrati anche all’interno del Centro dell’Incisione, antico e affascinante palazzo che si affaccia sui Navigli (situato al civico 66 dell’Alzaia Naviglio Grande), dal 1200 un luogo magico e rappresentativo della città di Milano, dove per questa settimana trovano spazio esposizioni ed installazioni artistiche. All’interno della Stanza Blu, appositamente dedicata a Derby Blue e ribattezzata Blue Room, viene proposto un percorso storico e museale sui 25 anni di storia della bottiglia blu che ha rivoluzionato il consumo del succo di frutta al bar con una comunicazione inedita e dirompente rivolta soprattutto ai giovani. Vengono esposti pannelli, prodotti, manifesti pubblicitari e packaging che ripercorrono un quarto di secolo di Derby Blue all’insegna dell’innovazione, ricordando anche la storia ben più longeva del marchio Derby, fondato nel 1947 e oggi iscritto Registro dei Marchi Storici d’Italia.

“Oltre alla brandizzazione per due mesi di un treno della linea M5 della metro, che continuerà fino alla fine di aprile, Derby Blue continua a puntare su Milano, la città più internazionale d’Italia, fucina di nuove idee e mode, centro nevralgico per giovani, studenti e professionisti”, dichiara Gabriele Angeli, direttore marketing Horeca di Conserve Italia, il Gruppo cooperativo che detiene il marchio. “La partnership con Canale a Colori all’interno della Milano Design Week consacra ulteriormente Derby Blue come brand unconventional sempre pronto a interpretare le nuove tendenze, i nuovi gusti e stili di vita”.