Lavazza si inventa il caffè da Marte

Lavazza in partnership con Publicis Italy-Le Pub, presenta ¡Marte! For Another Planet. Si tratta di una campagna globale che parte dal claim "un caffè che cresce su Marte" ed è stata creata per sensibilizzare le persone sull’importanza del rispetto per il nostro pianeta. Attivata sulle piattaforme digital e social del brand ha preso inizio il 22 aprile scorso, in occasione della ricorrenza della Giornata mondiale della Terra.

Ovviamente il caffè Lavazza Marte in realtà non esiste, ma la bizzarra idea avrebbe lo scopo di sensibilizzare le persone sull’importanza del rispetto per il nostro pianeta.

La nuova campagna, sostiene un comunicato, "vuole ribadire il sostegno di Lavazza ai coltivatori di caffè attraverso la promozione di buone pratiche agricole per contrastare le conseguenze del riscaldamento globale, con l’auspicio che questo scenario extra-terrestre non diventi realtà in tempi brevi".