Granarolo protagonista a Tuttofood 2023 nel segno dell’innovazione

Granarolo S.p.A. sarà protagonista a Tuttofood, la fiera B2B per l’intero ecosistema agro-alimentare, che si svolgerà a Milano dall’8 al 10 maggio 2023, per promuovere i propri prodotti di eccellenza nel segno dell’innovazione.

Granarolo parteciperà con uno stand (Padiglione 4P, Stand G01-H10), in cui saranno presentate le gamme e le novità di prodotti e marchi del proprio portafoglio disponibili per i mercati nazionale e internazionali, compreso il brand Unconventional, la linea alternative meat, 100% vegetale, leader di mercato in Italia e che ha vinto l’importante riconoscimento Abillion (https://www.abillion.com/awards/best-vegan-burgers-2022) come miglior hamburger vegano al mondo e il Taste Award 2022 come Best Plant-Based Burger nel Regno Unito.

Ampio spazio sarà dato all’impegno del Gruppo in termini di sostenibilità attraverso #bontàresponsabile, il progetto strategico di lungo periodo che, agendo sulla leva dell’innovazione, focalizza l’impegno del Gruppo sui temi della sostenibilità per l’oggi e per il domani in logica di trasformazione (di processo e packaging) e agricolo-allevatoriale.

Le novità e anticipazioni più importanti presentate da Granarolo a Tuttofood saranno:

La linea Granarolo Benessere, il sub-brand dove sono riuniti i prodotti funzionali del Gruppo dedicati al benessere e a specifici bisogni per tutta la famiglia e che avrà come testimonial per i prossimi due anni Gregorio Paltrinieri, nuotatore campione mondiale e olimpico: Granarolo Benessere Accadì Alta Digeribilità (<0,1%), una delle prime esperienze italiane di prodotti delattosati, Granarolo Benessere Oggi Puoi, la gamma di formaggi fatti con il 30% di sale in meno e il 50% in meno di grassi rispetto alla media dei prodotti simili presenti sul mercato, Granarolo Benessere High Protein, la gamma di prodotti specificatamente studiata per coloro che ricercano un contenuto proteico superiore, e Granarolo Benessere Kefir.

Il brand Unconventional, la linea alternative meat, 100% vegetale, realizzata in Italia dal lavoro di ricercatori italiani, diventata leader di mercato in Italia e che si è arricchita di nuove referenze come la salsiccia, il filetto di pollo, la cotoletta e le ultime 2 novità, i nuggets e i ravioli.

Gli innovativi snack al formaggio, esonerati dalla refrigerazione e ideali per più occasioni di consumo, spuntino veloce, finger food e aperitivo:

- Good Mama Cheese Pops, palline di mais croccante ricoperte da una crema di formaggio italiano della filiera Granarolo, che coniugano gusto italiano e ingredienti di qualità in 3 varianti: classico, amatriciana e 4 formaggi;

- Granarolo Cheese Snack, uno snack 100% di formaggio, ricco di calcio e fosforo, senza conservanti, naturalmente senza lattosio e senza glutine, fonte di proteine, adatto per una dieta vegetariana grazie all’utilizzo di caglio microbico.

Tutte le gamme dello storico brand Yomo, tra cui le novità Oh my Yomo!, la nuova gamma di yogurt bi-comp selezionata dal SIAL Innovation Paris 2022 tra le migliori innovazioni di prodotto, e Yomo High Protein Kvarg, una gamma studiata nel segno del benessere, ricca in proteine (12g proteine per vasetto), senza grassi, senza lattosio e senza zuccheri aggiunti.La linea Granarolo Bimbi, leader di mercato nel Latte crescita 3, a oggi l’unica sul mercato italiano ad utilizzare il latte fresco alta qualità della filiera Granarolo come base per prodotti per l’infanzia e che nel 2022 ha festeggiato i 10 anni con il lancio di importanti novità, sia liquide sia in polvere.Specialità della tradizione casearia italiana, sia per i formaggi freschi, come burrata e mozzarella fior di latte, frutto anche dell’ultima acquisizione di Latticini G. Cuomo S.r.l., storica azienda familiare dell’Agro Pontino (Lt) con una grande tradizione casearia di oltre 110 anni, sia per i duri e Dop come pecorini, formaggi di capra e Gorgonzola Dop.

Facendo leva su prodotti di qualità tipicamente italiani e sul presidio dell’intera filiera produttiva, la partecipazione di Granarolo prosegue e accresce il piano di sviluppo commerciale a supporto del processo di internazionalizzazione; saranno presentate le gamme prodotto più distintive e caratterizzate dalla ricerca di elevati standard di servizio, sicurezza, qualità Made in Italy, nonché le novità legate ai nuovi trend di consumo e alle nuove esigenze dei consumatori in Italia e all’estero (healthy, protein, snacking le parole chiave).