Sicurezza alimentare. Berninger (Bayer): "La chiave è l'innovazione"

Protagonista di un panel grande rilievo (leggi notizia EFA News) allo Stato dell'Unione, in corso a Firenze, Matthias Berninger, vicepresidente esecutivo di Bayer, è tornato a sottolineare l'importanza dell'innovazione in campo agricolo. Come spiegato dal dirigente della multinazionale ai microfoni di EFA News, in Europa le sfide nascono essenzialmente dal crescente eccesso di domanda alimentare rispetto all'offerta: una dinamica in cui la guerra in Ucraina gioca un ruolo fondamentale ma non certo l'unico.

Nello scenario attuale, "l’industria gioca un ruolo molto importante - ha spiegato Berninger -. Siamo nel mezzo di un’enorme transizione in Europa e stiamo fronteggiando molteplici crisi. È molto importante per le imprese essere al centro di questo dibattito".

Tra le problematiche fondamentali individuate dal dirigente della Bayer, si riscontra il fatto che "globalmente consumiamo più grano di quello che riusciamo a produrre". La sfida quindi è "come produrre di più in una quantità minore di terreni".

"Questo approccio alla 'intensificazione sostenibile' manca nel progetto originario del Green Deal poiché quest'ultimo è stato concepito secondo un paradigma molto differente", ha osservato Berninger, notando anche come, dopo l'invasione russa dell'Ucraina, la disponibilità di grano è drasticamente calata, quindi "l’Europa deve incrementare la produzione di modo da assicurare la sicurezza alimentare globale". Inoltre, "la produzione di energia per l’agricoltura non deve entrare in competizione con la produzione alimentare", né diventare un problema per la "biodiversità".

"Attraverso l’innovazione possiamo davvero cambiare l’agricoltura in qualcosa di più rigenerativo", rendendo produttive anche terre "dove non c'è nulla". Per raggiungere l'obiettivo di "mobilitare completamente il potenziale dell’agricoltura", l'Europa deve "accogliere l’innovazione nell’ambito delle nuove tecnologie di nutrizione agraria e zootecnica": qualcosa che, a livello legislativo europeo, non è ancora stato fatto.