Carne sintetica, accordo tra Adm e Air protein

Prosegue la ricerca statunitense intorno al business della carne sintetica. Il colosso Usa Adm, Archer daniels midland, molto impegnato sulla ricerca e il business del cibo da laboratorio, ha stipulato un accordo con Air Protein, startup con sede a Berkeley che due anni fa ha creato un'alternativa alla carne utilizzando la tecnologia di fermentazione ispirata dalla Nasa per trasformare la CO 2 in una proteina commestibile completa. L'accordo con Adm, adesso, ha come obiettivo lo sviluppo strategico per collaborare alla ricerca e allo sviluppo di nuove proteine per la nutrizione.

L'accordo strategico combinerà l'esperienza di Adm nel campo della nutrizione, della formulazione e della ricerca con l'esclusiva piattaforma di Air Protein per l'agricoltura senza terra: l'obiettivo finale è quello di sviluppare metodi per scalare ingredienti economicamente vantaggiosi che consentano ai sostituti della carne di soddisfare le aspettative in termini di costi, nutrizione, sapore e consistenza.

L'intesa prevede anche diritti reciprocamente esclusivi per Adm e Air Protein: questo, in modo da collaborare e gestire il primo impianto su scala commerciale di Air Protein al mondo.

Prima di stipulare l'accordo, Adm ha sostenuto Air Protein investendo nel suo round di Serie A e contribuendo a un "semplice accordo per un futuro finanziamento azionario". Ad oggi, Air Protein ha raccolto 107 milioni di dollari di capitale e ha utilizzato i finanziamenti per accelerare l'espansione di scienziati, esperti di produzione e di alimentazione, nonché la costruzione della sua Air Farm in California, negli Stati Uniti.

In un comunicato, Air Protein ha dichiarato che l'Air Farm di San Leandro, in California, "funge da prototipo per l'azienda proteica del futuro e dimostra la produzione di proteine e altri ingredienti utilizzando aria, acqua ed energia come fattori di produzione".

"Con l'accordo di oggi -aggiunge Ian Pinner, vicepresidente senior di Adm per la strategia e l'innovazione- stiamo ampliando la nostra partnership per portare l'esperienza leader del settore di Adm negli aromi e nelle soluzioni nutrizionali complete per contribuire ad espandere l'universo di applicazioni in cui la tecnologia di Air Protein può essere utilizzata. Per nutrire in modo sostenibile una popolazione globale in crescita, abbiamo bisogno di un ampio ecosistema di proteine, da quelle animali a quelle vegetali, fino ad altre nuove fonti".

"Air Protein -sottolinea Lisa Dyson, fondatrice e ceo di Air Protein- è entusiasta di estendere il nostro rapporto con Adm, che è stato un forte sostenitore nella nostra missione comune di fornire soluzioni proteiche innovative in grado di nutrire in modo sostenibile la crescente popolazione mondiale. Il loro continuo impegno nella costruzione di un sistema alimentare più sostenibile ci ha aiutato ad accelerare in modo significativo e a scalare la nostra Bay Area Air Farm e altre iniziative di crescita".

Dyson ha anche annunciato che Air Protein ha concluso con successo una revisione normativa che conferma che la sua proteina è Gras-Generally recognized as safe da parte della Food and drug administration statunitense.