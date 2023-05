Italmercati: Pallottini confermato presidente

L’Assemblea di Italmercati, la rete nazionale dei mercati all’ingrosso ha riconfermato Fabio Massimo Pallottini alla carica di Presidente per il biennio 2023-2025. La conferma attesta il percorso avviato in questi anni da una realtà essenziale per la filiera agroalimentare come quella di Italmercati in grado di attivare un giro d’affari diretto di 10,2 miliardi di euro nel 2022.

I mercati all’ingrosso, in questo periodo complesso, caratterizzato dall’aumento delle materie prime e della crisi energetica, hanno svolto il ruolo di “ammortizzatori” dell’impatto inflazionistico nel lungo percorso che va dal produttore al consumatore. Italmercati si è inoltre dimostrata pronta a cogliere le opportunità del Pnrr presentando progetti per 150 milioni di fondi per lo sviluppo della logistica e per l’efficientamento delle infrastrutture.

L’attività portata avanti in questi anni ha permesso infatti di riconoscere in maniera sempre più autorevole le necessità e i bisogni degli operatori presso gli stakeholder istituzionali che ha permesso oggi di posizionare Italmercati come una realtà capace di contribuire alla visione della filiera agroalimentare italiana ed europea.

“Dobbiamo ripensare al ruolo del mercati all’ingrosso”, commenta Fabio Massimo Pallottini appena rieletto alla presidenza, in relazione al ruolo centrale dei mercati all’interno della filiera “Questa centralità, in un momento di grande cambiamento degli attori del settore primario e di riposizionamento dei mercati per lo sviluppo dell'economia italiana, rende necessaria l’avvio di politiche mirate. Lavoreremo per promuovere una maggiore commercializzazione di prodotti italiani, convertendo i Mercati verso orari diurni e riconoscendo l’importante contributo delle infrastrutture per una maggiore competitività e qualità dei prodotti e per valorizzare i mercati all’interno delle politiche europee”.

Sono stati inoltre eletti i vicepresidenti: Paolo Merci, direttore generale di Verona Mercato; Marco Marcatili, presidente del Centro Agroalimentare Bologna; Cesare Ferrero, presidente e amministratore delegato di Sogemi; Emanuele Zappia, presidente dei Mercati Agro Alimentari Sicilia.

La rete dei mercati agroalimentari è una realtà in continua espansione sia come perimetro (21 mercati raggiunti nel 2023) sia come performance di crescita con un fatturato nel 2021 di 84,3 milioni di euro, in crescita del 22% rispetto a quello di dieci anni prima, 40,5 milioni di euro di valore aggiunto e 51,9 milioni di investimenti messi a terra nel 2022.