Eurovo, rivoluzione nel segmento hi-protein

Esattamente un anno fa Eurovo, azienda italiana da 70 anni specialista nella produzione di uova e ovoprodotti, rivoluzionava gli scaffali del performance food con ProUp: la prima bevanda proteica senza latte per il mercato italiano, ottenuta dalle proteine naturali dell’albume d’uovo e disponibile in quattro gusti. Oggi, dopo il successo di questo prodotto, il gruppo arriva sul mercato con altre novità dedicate a chi vuole mantenere uno stile di vita sano e attivo: il Pancake alto proteico, per partire con una sana colazione, le gustose barrette crunchy da gustare in ogni momento della giornata, le uova sode, pratiche e già sgusciate.

In occasione della presentazione in anteprima tenuta a Milano, abbiamo incontrato Federico Lionello, responsabile commerciale e marketing di Eurovo, terza generazione della famiglia che controlla l'azienda emiliana. Il quale, in tempi di veganesimo o animalismo esacerbato, ci tiene a ricordare che... l'uovo fa bene!

"Anzi, l'uovo fa benissimo", spiega appassionato. "E' una proteina naturale, è la proteina più nobile e naturale che c'è sul mercato, l'uovo 100% naturale. Di conseguenza non può essere sofisticata, modificata, non c'è niente di meglio dell'albume d'uovo come proteina".

La presentazione dei nuovi prodotti ProUp è quindi anche l'occasione per rilanciare le proprietà nutrizionali dell'uovo e, nello specifico, dell'albume.

"Sì, quello che volevamo fare è cercare di fare in modo che l'albume d'uovo, che è già un prodotto molto consumato, potesse uscire da quello che sono i classici consumi a colazione, pranzo o cena, quindi di essere consumato anche fuori in un semplice spezzapasto o anche durante un pasto normale, ma in maniera differente. E quindi abbiamo cercato, insieme alla nostra ricerca e sviluppo e al marketing di studiare dei prodotti che potessero essere utilizzati nell'arco della giornata. Lanciando prima le bevande proteiche a base di albume, che hanno venti grammi di proteine per bottiglie da 250 grammi, per passare poi alla confezione da due uova sode già sgusciate pronte all'uso, alle barrette proteiche, con 15 grammi di proteine per barretta in quattro gusti, e infine ai pancake proteici. Questi ultimi, basta scaldarli e sono pronti da mangiare, ma sono buoni anche freddi".

Avete annunciato che parteciperete a Rimini Wellness: puntate a questo canale specializzato?

"Non puntiamo solo al canale del wellness, che però è certamente importante per questa linea di prodotti. Rimini Wellness è una vetrina nota per tutti i prodotti sportivi ed è una fiera dedicata agli sportivi ed è visitata da decine di migliaia di persone in in quattro giorni. Di conseguenza non potevamo mancare, abbiamo partecipato anche l'anno scorso e quest'anno siamo ancora più motivati considerato che abbiamo una gamma ancora più completa. Presentare i nuovi prodotti al mercato e al consumatore finale attraverso Rimini Wellness diventa importantissimo. Ma il mercato non è solo per gli utilizzatori del fitness, ma anche per chi vuole un benessere fisico, mentale o chi vuole mantenersi in forma con il giusto apporto di proteine, meno grassi e meno carboidrati".

Materialmente, dove si troveranno i prodotti?

"In tutti i supermercati e nel retail, dove presto saranno disponibili. Non ono prodotti per un target di nicchia e faremo una forte spinta promozionale. Il consumatore delle proteine oggi equivale a qualsiasi tipo di consumatore. Perché oggi lo stile di vita che le persone, ciò che vogliono fare e vogliono avere è diverso da quello che c'era anni fa. Oggi le persone vogliono avere uno stile di vita più sano, più regolare per star bene con se stessi, stare in salute e allo stesso tempo avere un fisico prestante. E di conseguenza questo tipo di prodotto è quello che il consumatore oggi cerca".

In pratica siete riusciti a fare innovazione su un prodotto estremamente tradizionale.

"Sì, c'è stato un grande impegno da parte della ricerca e sviluppo che è dedicata ovviamente soprattutto a questo tipo di prodotti nuovi legati alla proteina. Mentre sull'uovo, diciamo così tradizionale, lavoriamo di più sul lato dell'immagine del prodotto, oppure facciamo innovazione tecnologica nel primario, ossia negli allevamenti, dove siamo impegnati fortemente nel migliorare la sostenibilità e il benessere animale".