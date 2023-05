Al via Fiera Agricola Mugellana

Ha tagliato il nastro della 42ma edizione la Fiera Agricola Mugellana, la più importante rassegna zootecnica del territorio che come ogni anno si svolge a Borgo San Lorenzo (FI), quest’anno dal 25 al 28 maggio.

L’Associazione Regionale Allevatori della Toscana (ARAT) avrà un ruolo da protagonista non solo nell’allestimento della Vetrina zootecnica, ma anche nell’organizzazione di alcuni momenti di approfondimento come il convegno “Differenziare il prodotto carne per vincere sul mercato: la qualità a 360°” in programma per domenica 28 maggio a partire dalle ore 10.30, evento che attraverso i relatori che vi parteciperanno si snoderà sul grande tema della sostenibilità e del consumo della carne di qualità. Così come importante sarà l’incontro con gli allevatori ovicaprini del Mugello, organizzato per venerdì 26 maggio a partire dalle ore 15, un comparto che sul territorio conta numerose realtà imprenditoriali con le quali ARAT vuole incentivare un confronto costruttivo mettendo a disposizione i suoi servizi di consulenza e assistenza tecnica finalizzati alla valorizzazione del settore.

“Vogliamo incentivare il rapporto col consumatore – spiega il presidente di ARAT, Roberto Nocentini – per favorire una maggiore consapevolezza sul consumo della carne di qualità ma anche sull’importanza di un settore, quello zootecnico, fondamentale per l’economia del territorio, la conservazione di un patrimonio fatto di tradizione e passione e per la tutela della gestione ambientale e della biodiversità”.

Novità della Fiera sarà l’allestimento di uno spazio dedicato alla conoscenza e alla degustazione di tutti i tagli di carne bovina prodotta sul territorio, un’iniziativa organizzata da ARAT in collaborazione con la Cooperativa Agricola Firenzuola che al suo interno conta un centinaio di soci a loro volta associati all’Associazione Regionale Allevatori della Toscana.

“L’allevamento dei bovini da carne, in Mugello, copre il 5% della superficie della Toscana – sottolinea il direttore di ARAT, Claudio Bressanutti – e rappresenta il 20% della zootecnia regionale. Si fa presto quindi a capire l’importanza e il valore di questo settore che oltre a esprimere un’identità del territorio, contribuisce alla salvaguardia della biodiversità. ARAT è orgogliosa di aver contribuito alla realizzazione delle iniziative che caratterizzeranno la Fiera Agricola Mugellana che, ne siamo certi, come ogni anno saprà richiamare un numeroso pubblico di visitatori provenienti da tutta la Toscana”.