Benessere animale. Sorlini (Inalca): "Sostenibilità non solo ambientale"

Sul tema del benessere animale negli allevamenti è probabilmente possibile una convergenza trasversale su una serie di temi, a partire dalla sostenibilità. Il tema è stato affrontato nel corso del webinar "Made in Italy Alimentare: il ruolo della produzione sostenibile per la qualità e la tutela dei prodotti", promosso da Federchimica Aisa.

Tra i partecipanti: il senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega), l'onorevole Maria Chiara Gadda (Iv) e il presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano Nicola Bertinelli.

“Il comparto agroalimentare rappresenta un’eccellenza del nostro Paese per la qualità dei prodotti che provengono dalla filiera del Made in Italy, la professionalità e gli elevanti standard dei controlli per l’intera popolazione. In questo contesto, l’industria del farmaco veterinario può giocare un ruolo chiave nella realizzazione di una sempre maggiore sostenibilità all’interno degli allevamenti, in cui il benessere degli animali risulta essere un fattore di assoluta priorità, così come la garanzia di un’ampia accessibilità a prodotti salubri e di qualità da parte della popolazione”, ha commentato Arianna Bolla, presidente Aisa – Federchimica. “Nel contesto del nostro impegno identitario per la salute degli animali, siamo convinti che la profilassi e le cure non siano unicamente funzionali alla gestione di malattie o disturbi che possono insorgere negli animali, ma siano indispensabili per garantire produzioni salubri e sostenibili, nonché per la tutela della salute di tutti noi in ottica One Health - ha concluso Bolla -. Il nostro invito alle Istituzioni è quello di utilizzare tutti i consessi e gli strumenti opportuni per la tutela di due comparti strettamente collegati tra di loro”.

“Parlare di sostenibilità oggi significa pensare non solo agli aspetti ambientali, ma anche sociali, economici e soprattutto di cura dell’animale", ha commentato Giovanni Sorlini, responsabile Sanità Animale e Ambiente di Assocarni. "Non possiamo infatti correre il rischio di limitare il benessere animale ai soli aspetti di cura ed assenza di malattia, ma deve diventare un criterio di gestione a tutto tondo dell'allevamento e un sistema di comunicazione costante al consumatore. Abbiamo le risorse e le competenze necessarie. In tale sforzo, l’auspicio è quello di una maggiore integrazione degli strumenti a nostra disposizione, che ricadono sotto le competenze del Ministero della Salute e del Ministero dell’Agricoltura”.