Grana Padano abbraccia la cultura della solidarietà

Il Consorzio di Tutela del Formaggio Grana Padano partecipa al meeting mondiale sulla Fraternità umana, dal titolo «Not alone» (#notalone) che si terrà il prossimo 10 giugno in piazza San Pietro e in contemporanea in altre otto piazze del mondo.

In collaborazione a Coldiretti e Campagna Amica, il formaggio Dop più consumato al mondo ha aderito all’evento organizzato dalla Fondazione Fratelli tutti, che si ispira all’Enciclica Fratelli i cui tre verbi basilari sono: partecipare, restituire e diffondere.

Per promuovere insieme una cultura della fratellanza e della pace, anche mediante la distribuzione di barrette di formaggio nei cestini donati ai più bisognosi e come prodotto per la preparazione delle pietanze che verranno offerte a persone provenienti da tutto il mondo, il Grana Padano sarà presente al Villaggio Coldiretti, allestito in via della Conciliazione e in Piazza San Pietro.

Il presidente del Consorzio Renato Zaghini ha voluto annunciare l’adesione del Grana Padano all’evento con queste parole: “La cultura della fratellanza e della solidarietà appartiene al Dna del formaggio Grana Padano, che, come è noto, viene inventato nell’abbazia di Chiaravalle dalla maestria dei monaci cistercensi intorno all’anno Mille. Nasce per conservare il latte e per sfamare la popolazione anche durante l’inverno o nei periodi di carestia. Saremo a Roma nei prossimi giorni, accanto alla Chiesa e allo Stato Pontificio, per condividere e diffondere nuove esperienze di fraternità e in segno di tutela dei più bisognosi”.