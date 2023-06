Immobiliare. DeA Capital RE si aggiudica gli Awards Fiabci di Miami

DeA Capital Real Estate Sgr con The Medelan ha vinto due prestigiosi “World Gold Winner” awards nella serata di Gala della 73° edizione Fiabci World Prix d’Excellence tenutasi ieri notte a Miami, nelle categorie Heritage e Mixed-Use Development.

È la prima volta nella storia dei Fiabci Awards che un progetto italiano si aggiudica i Prix d’Excellence.

Fondata nel 1951 a Parigi, Fiabci è l'organizzazione mondiale di business networking per tutti i professionisti associati al settore immobiliare in 47 Paesi nel mondo.

The Medelan è il progetto di riqualificazione condotto da DeA Capital Real Estate, con Paref in qualità di advisor, afferente a Palazzo Broggi su piazza Cordusio, uno dei trophy asset più noti ed ambiti del mercato immobiliare europeo, nel centro del business district di Milano, a pochi passi dal Duomo, dalla Galleria Vittorio Emanuele e dal Teatro alla Scala.

The Medelan si compone di tre blocchi edificati nel 1901,1903 e 1960 costituiti da tre edifici cielo-terra, collegati tra di loro. Il più antico è l’ex palazzo del Credito Italiano (1901, progettato dagli architetti Luigi Broggi e Cesare Nava) che confina lungo la via Tommaso Grossi con l’edificio Magazzini Contratti (1903, Luigi Broggi). Di più recente costruzione (1960, Giovanni Muzio) è l’ala del palazzo prospicente la Via Santa Margherita che completa la struttura di circa 55.000 metri quadrati compresa fra piazza Cordusio, via Grossi, via Santa Margherita, via San Protaso e via Porrone. The Medelan oggi mira ad essere la destinazione lifestyle più importante di Milano, 24 ore su 24, 7 giorni su 7: il progetto degli spazi interni è stato concepito per rendere gli edifici fruibili e vivaci in ogni momento con spazi dedicati alle attività commerciali, agli uffici e al tempo libero.

Dopo un complesso e attento processo di rigenerazione, su progetto dell’architetto Stefano Boninsegna con lo Studio Genius Loci Architettura, che ha avuto come uno dei principali focus la sostenibilità ambientale e l’eco-compatibilità oggi è un nuovo edificio polivalente, uno spazio urbano unico, un capolavoro urbano contemporaneo che ha integrato perfettamente gli elementi architettonici e storici dell'edificio con innovazione ed avanguardia.

The Medelan è certificato Leed Platinum, WiredScore e ha in corso il processo di certificazione Well Silver.

Sono grandi e importanti i marchi che hanno scelto The Medelan per i loro spazi commerciali o come casa per i loro uffici: Chanel, Barclays Bank Ireland PLC, Ferrari, F2i SGR, HSBC Continenial Europe Italy, K&L Gates Servizi S.r.l., Ludoil Energy, Palm Angels, Coin e Kave Home



Presenti a Miami gli attori del progetto: DeA Capital Real Estate SGR, quale gestore del Fondo Broggi proprietario di The Medelan e owner del processo di riqualificazione, con Renzo Misitano, direttore della Divisione Sviluppo Immobiliare, e Mirko Bruno, direttore Fondi, l’architetto Giordano Graff, partner Avalon Real Estate, con il ruolo di Alta Sorveglianza Tecnica, e Joao Nuno Santos Silva Madeira Andrade in rappresentanza del quotista del Fondo Broggi, Gruppo Fidelidade.