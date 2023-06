Trentino: aziende in cerca di braccianti stagionali

Come certifica anche l'ultimo report dell'Istat (leggi notizia EFA News), in Italia l'agricoltura è in crisi e, un po' ovunque, perde occupati. Ciononostante, c'è anche chi assume. Avviene nella Provincia Autonoma di Trento dove anche quest'anno, l'Agenzia del lavoro ha lanciato una campagna di incontro domanda-offerta per lavorare in attività stagionali nel settore agricolo per il periodo giugno-ottobre 2023.

Chiunque fosse interessato, può candidarsi, così come le imprese agricole hanno la facoltà di richiedere nuovo personale. Le possibilità occupazionali sono individuabili nei seguenti settori: raccolta della frutta e vendemmia (mele e uva); coltivazione frutteto e vigneto (dirado); raccolta piccoli frutti; allevamento e cura del bestiame.

Il sito dell'Agenzia del lavoro trentina ricorda che "la candidatura consentirà di entrare a far parte di una lista di disponibilità a lavorare per la stagione agricola 2023". Inoltre, "l'iscrizione alla lista offre l’opportunità di essere chiamato/a dagli operatori dei Centri per l’impiego o dalle Associazioni di categoria, oppure direttamente dai datori di lavoro del settore alla ricerca di personale, per fare un colloquio, qualora il proprio profilo risulti in linea con le figure ricercate".

Da parte dell'imprenditore, si legge ancora sul sito, "l'invio della richiesta di personale permetterà di accedere ad una vasta platea di lavoratori disponibili (lista agricoltura), individuando il candidato ideale attraverso il supporto personalizzato del proprio Centro per l'Impiego di riferimento e/o delle Associazioni di categoria".

L’iniziativa si rinnova grazie al Protocollo d’intesa tra Agenzia del Lavoro, Associazioni di categoria degli agricoltori, Sindacati e l'Ente bilaterale agricolo Trentino. L'Agenzia accenna infine alla "possibilità di alloggio", messo a disposizione da numerose aziende agricole del territorio.