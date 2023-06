Nuovo lab di Aliplast per il riciclo della plastica

Un luogo aperto di innovazione per il riciclo della plastica. È questa la mission del nuovo laboratorio attivato presso l’headquarter di Ospedaletto d’Istrana (Treviso) da Aliplast, azienda del gruppo Hera specializzata nella plastica rigenerata con oltre 100.000 tonnellate di polimero recuperato all’anno. La nuova struttura coordinerà le attività di analisi, ricerca e sviluppo di tutti i poli produttivi italiani ed europei: Francia, Polonia e Spagna.

Oltre alle analisi sulla qualità dei prodotti in uscita (granuli, lastre e film in polietilene e pet) l’attività del lab sarà concentrata sullo sviluppo dei nuovi prodotti anche in collaborazione con i clienti. Soprattutto per alcune filiere, come cosmetica e alimentare, ad esempio, lo sviluppo di nuovi prodotti con caratteristiche e prestazioni pari al vergine, passa attraverso una stretta partnership con il cliente, in modo da studiare i mix di polimeri in grado di dare forma a quanto desiderato, packaging o bene durevole che sia.

L’Aliplast Lab, unico nel settore dei polimeri riciclati in Italia, è stato concepito come spazio per la co-progettazione: le nuove strutture, infatti, ampliano lo spettro dei test e delle attività di sviluppo che l’azienda può realizzare internamente. E poi, il lab è dotato di tecnologie in grado di accelerare sensibilmente i tempi di test e prototipazione per arrivare alla produzione in serie, con un risparmio sensibile sui costi e un migliore time to market.

Grazie al nuovo lab, appare evidente lo snellimento delle attività di sviluppo: nel giro di un paio di settimane un nuovo materiale è studiato e caratterizzato, mentre l’approntamento della prototipazione viene allestito solitamente nell’arco di un'altra settimana. Nel giro di un mese è possibile un articolo "macchinabile", cioè pronto per la produzione in serie. Il laboratorio è inoltre in grado di lavorare su più progetti in contemporanea.

Il Lab Aliplast è aperto ai clienti ma anche alle partnership con il mondo accademico. L’azienda, infatti, collabora da tempo con gli atenei di Bologna e Padova. Negli anni, la collaborazione con l’ambito della ricerca si è concretizzata anche nella gestione in tandem di progetti finanziati dall’Ue: uno di questi ha visto lo sviluppo di una lastra di pet a 3 strati idonea al contatto alimentare. Costituita al 100% da pet riciclato: gli strati esterni, di granulo R-pet decontaminato, fungono da barriera per lo strato centrale costituito da scaglie R-pet derivate dal riciclo meccanico di bottiglie di plastica.