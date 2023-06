Francesco Renga, Nek, Tananai, Sangiovanni, Mr. Rain e molti altri, per incoraggiare l'Emilia Romagna dopo l'alluvione.

Per il secondo anno consecutivo, Yoga si conferma title sponsor di Radio Bruno Estate, lo show musicale estivo di Radio Bruno ad ingresso gratuito che quest’anno si svolgerà lungo la Via Emilia.

Sono quattro, infatti, e tutte in Emilia Romagna, le tappe serali previste per Yoga Radio Bruno Estate 2023: si inizia giovedì 15 giugno nella splendida cornice di Piazza Castello a Ferrara con artisti del calibro di Francesco Renga, Nek, Tananai, Sangiovanni, Mr. Rain e tanti altri, per proseguire lunedì 26 giugno in Piazza Cavalli a Piacenza. Due le date in programma a luglio: martedì 11 luglio in Piazza Martiri a Carpi e mercoledì 19 luglio in Piazza Saffi a Forlì, dove la kermesse sarà anche l’occasione per lanciare un grande messaggio di speranza per la ripartenza e la ricostruzione della Romagna colpita dall’alluvione.

Ben 30.000 le presenze previste per uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno.“Rinnoviamo per il secondo anno consecutivo questa partnership con Radio Bruno Estate per rivolgerci soprattutto ad un pubblico giovane, innamorato della musica leggera e pop italiana, che segue le tendenze e le novità emergenti e sa apprezzare il gusto, la freschezza e l’allegria di Yoga, da oltre 70 anni il succo di frutta italiano per antonomasia” dichiara Federico Cappi, direttore marketing retail di Conserve Italia, il Gruppo cooperativo che detiene il marchio Yoga.

Oltre ad essere title sponsor della manifestazione musicale, confermando così un naming coerente e frizzante, Yoga è protagonista di tutte le attività di comunicazione legate a Radio Bruno Estate anche con un corner dedicato nelle piazze dei quattro concerti in Emilia-Romagna, dove vengono distribuiti succhi di frutta per dissetare a suon di gusto tutti gli spettatori.