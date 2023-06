Alluvione. Soddisfazione in Emilia Romagna per credito Ismea

Il prestito Mia di Ismea (leggi notizia EFA News), che stanzia 15 milioni di euro per le imprese agricole danneggiate dall'alluvione, ha riscosso ampio consenso presso l'amministrazione regionale dell'Emilia-Romagna.

“È una prima risposta per assicurare liquidità alle nostre imprese che hanno subito danni - dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi -. Desidero ringraziare Ismea per quest’opportunità che abbiamo condiviso, in attesa degli altri provvedimenti finanziari a livello nazionale e che la delimitazione delle aree colpite sia integrata coi territori mancanti. Poter ottenere un prestito a zero interessi almeno per la prima fase - prosegue Mammi - è sicuramente una boccata d’ossigeno importante per il nostro territorio".

"Dal canto nostro - conclude l’assessore - come Regione, continuiamo a lavorare con imprese e territorio, in un confronto serrato, in modo da individuare risorse adeguate e urgenti per far ripartire quanto prima l’economia del settore e risarcire chi ha subito danni, dopo quelle che abbiamo già deciso di mettere a disposizione tramite il nostro bilancio e i fondi dello Sviluppo Rurale”.