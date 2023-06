Usa, il dipartimento Agricoltura modifica le etichette della carne

Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (Usda) ha annunciato il suo nuovo impegno per rafforzare e migliorare le indicazioni sull'allevamento degli animali riportate sull'etichetta dei prodotti a base di carne e pollame. L'annuncio fa seguito ai numerosi reclami ricevuti dal Fsis, il Food safety and inspection service dell'Usda: i reclami erano inerenti la richiesta di una rivalutazione delle modalità che comprovano le indicazioni sull'allevamento degli animali.

Una delle indicazioni messe in discussione è l'accuratezza delle indicazioni sugli antibiotici, come: "allevato senza antibiotici" o "senza antibiotici". Indicazioni come "grass-fed" (alimentato a erba) e "free-range" (allevamento all'aperto) devono essere approvate dal Fsis prima di poter essere incluse nelle etichette dei prodotti di carne e pollame venduti ai consumatori. Il fatto è che le linee guida dell'authority circa le indicazioni sull'allevamento degli animali sono state aggiornate l'ultima volta nel 2019 e prevedono informazioni dettagliate che devono accompagnare indicazioni come "allevato senza antibiotici" e "allevato senza ormoni".

Ora il Food safety and inspection service, in collaborazione con l'Agricultural research service dell'Usda, ha deciso di portare a termine il progetto di campionamento per valutare i residui di antibiotici nel bestiame destinato al mercato ed etichettato come "allevato senza antibiotici". Il dipartimento ha dichiarato che i risultati serviranno a stabilire se l'Fsis debba richiedere la presentazione dei risultati delle analisi di laboratorio per l'indicazione in etichetta oppure se debba lui stesso avviare un nuovo programma di campionamento di verifica.

"I consumatori dovrebbero potersi fidare del fatto che le indicazioni riportate sull'etichetta dei prodotti con il marchio di ispezione Usda siano veritiere e accurate -spiega il segretario all'Agricoltura degli Stati Uniti Tom Vilsack-. L'Usda agisce per garantire l'integrità delle indicazioni sull'allevamento degli animali e la parità di condizioni ai produttori che utilizzano in modo veritiero queste indicazioni, che sappiamo essere apprezzate dai consumatori e sulle quali fanno affidamento per orientare le loro decisioni di acquisto di carne e pollame".

Il Fsis pubblicherà anche una serie di linee guida per consigliare alle aziende di rafforzare la documentazione che presentano all'agenzia in modo da comprovare le indicazioni sull'allevamento degli animali: l'agenzia intende incoraggiare l'uso di certificazioni di terzi per verificare tali indicazioni.