Psr 2014-22: Basilicata virtuosa, ha impiegato l'intera dotazione

Per quanto riguarda il Programma di Sviluppo Rurale 2014-22, la Regione Basilicata ad oggi risulta aver impiegato il 100% della sua dotazione, equivalente a circa 900 milioni di euro, con un avanzamento della spesa che si aggira intorno al 70%. A riferirlo è un servizio di Tgr Basilicata.

Funziona, quindi, l’asse tra Europa e la regione lucana. Cifre, progetti e tipologie di interventi sono stati illustrati a Matera nel corso della riunione del Comitato di monitoraggio e sorveglianza, un incontro di controllo da parte di Europa a Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Ambientale e delle Foreste, per verificare stato di avanzamento del Psr della Basilicata per gli anni 2014-22.

La riunione è stata anche l’occasione per illustrare le linee guida di spesa del nuovo programma comunitario, denominato non più Psr ma Complemento per lo Sviluppo Rurale per lo sviluppo rurale del programma strategico della Pac 2023-27: al di là delle sigle, nessun cambio di obiettivo per le imprese agricole, come illustrato dall’assessore regionale all’agricoltura Alessandro Galella, che ricorda l'obiettivo primario: "Mettere risorse importanti per stimolare sempre più imprese a diventare più competitive".

Una competitività che deve procedere di pari passo con la sostenibilità ambientale e l’attenzione alle fonti energetiche. Si punta alla crescita dopo anni di difficoltà dovuta a pandemia e aumento delle materie prime. La semina su sodo, come pure il biologico vedono una spesa che supera il 95%.

453 milioni di euro è la cifra messa a disposizione della Basilicata con questo nuovo strumento che punta sui giovani ma non solo. Anche il nuovo programma vede nuove forme di sostegno come premi ai giovani under 40 che si insediano in agricoltura e anche a coloro che superano i 40 anni ma che per la prima volta decidono di investire in agricoltura.