Dalle arance nascono le nuove cravatte Marinella

È un vero e proprio incontro tra innovazione e tradizione sartoriale quello che ha fatto nascere la E. Marinella made with Orange Fiber. Si tratta di un'esclusiva collection composta da cravatte, pochette da taschino e foulard sostenibili realizzata dallo storico brand di sartoria napoletana E.Marinella con il tessuto dalle arance: la collezione è disponibile nei flagship store e sull’e-shop del marchio. I nuovi prodotti sono nati dalla collaborazione tra lo storico marchio napoletano e Orange Fiber, impresa catanese che trasforma gli scarti di agrumi in capi di abbigliamento.

Per la realizzazione dell’innovativo tessuto vengono selezionati gli scarti dell’arancia e attraverso un processo innovativo, si estrae da esse una cellulosa di alta qualità, da utilizzare poi per la filatura e per la creazione del tessuto. Come sottolinea un comunicato ufficiale, "attraverso l’impegno per la sostenibilità e la valorizzazione del saper fare artigiano, questa collaborazione rende omaggio alle sapienti mani che hanno reso grande il made in Italy nel mondo e all’innovazione che ne guiderà il futuro. Iniziata a giugno 2019 con il debutto di Centocinque a Pitti Immagine Uomo 96, nel 2021 la collaborazione con E. Marinella ha dato vita ai cadeau ufficiali del G20 a guida italiana".

L’iniziativa è nata dall’idea di Alessandro Marinella di creare un connubio tra antica tradizione sartoriale e innovazione, senza dimenticare l’aspetto importante della sostenibilità. L’impresa siciliana Orange Fiber ha pensato alla realizzazione dei tessuti, mentre Marinella si è occupata “del finissaggio di quel tessuto, dando vita alla collezione di cravatte e foulard provenienti dalle bucce d’arancia”, come spiega Maurizio Marinella, amministratore dell'azienda di famiglia. Il tessuto utilizzato è stato ricreato grazie all’utilizzo della seta e di quello lavorato da Orange Fiber, ottenuto appunto dagli agrumi.

“Siamo davanti a una sfida importante: unire l’impegno per la sostenibilità e la valorizzazione del saper fare artigiano -aggiunge Alessandro Marinella, figlio di Maurizio e anche lui a capo dell'azienda di famiglia-. In quanto quarta generazione, sono determinato a guidare l’innovazione nel settore delle cravatte sartoriali e a guardare al futuro con audacia. Questa partnership incarna la nostra costante ricerca di eccellenza e rispetto per l’ambiente”.

“Dalla sua fondazione nel 2014 ad oggi, Orange Fiber ha raggiunto importanti traguardi e da startup è divenuta una pmi innovativa riconosciuta a livello internazionale per l’impegno nella produzione tessile innovativa e sostenibile -sottolinea Orange Fiber sul suuo sito-. Negli anni, la nostra azienda ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti: nel 2020 è stata selezionata come nominator per la l’iniziativa globale Earthshot Prize della Royal Foundation of the Duke and Duchess of Cambridge.