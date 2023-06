Brevetti: Milano diventa terza sezione del Tribunale europeo

L'organo giudicherà i contenziosi brevettuali in settori cruciali per l’Europa e per l’Italia come il farmaceutico, il fitosanitario, l’agroalimentare e la moda.

Il Comitato Amministrativo del Tribunale Unificato dei Brevetti (Tub) ha deciso oggi, all’unanimità, di procedere all’istituzione della sezione di Milano della Divisione centrale del Tub.

“E’ un risultato significativo per l’Italia", ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Un risultato assolutamente non scontato che conferma il ruolo centrale dell’Italia, del capoluogo lombardo e della Lombardia nella promozione e tutela dell’innovazione e della proprietà intellettuale in Europa e nel mondo”.

La decisione del Comitato Amministrativo corona con successo il lungo e complesso lavoro diplomatico condotto in maniera corale dal governo italiano attraverso il ministero degli Esteri, in stretto raccordo con il ministero della Giustizia, il ministero per le Imprese e il Made in Italy e d’intesa con Regione Lombardia e Comune di Milano.

La sezione di Milano giudicherà i contenziosi brevettuali in settori cruciali per l’Europa e per l’Italia come il farmaceutico, il fitosanitario, l’agroalimentare e la moda. Il governo è già al lavoro per rendere pienamente operativa la sede di Milano nei tempi previsti dall’accordo (12 mesi ex art.87.3).

In ambito politico, la decisione del Comitato Amministrativo è stata ben accolta dal vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, che accoglie il provvedimento come “un riconoscimento della reputazione internazionale dell’Italia. Va dato atto al governo di essersi mosso con grande abilità diplomatica e capacità di fare squadra per portare a casa un risultato tutt’altro che scontato".

"Oltre all’importante indotto che ne deriverà in termini economici e occupazionali - prosegue Centinaio - le deleghe assegnate alla Sezione del Tur che sarà ospitata in Italia incontrano le esigenze delle nostre imprese in settori economici vitali, come quelli agroalimentare, farmaceutico, fitosanitario, della moda. Avere a disposizione una sede a Milano consentirà di tutelare più facilmente i brevetti in questi campi, riducendo l’impegno e i costi necessari”.