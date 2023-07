Impatto ambientale: il più attento è sempre il consumatore

Negli ultimi anni, è sempre più cresciuto l'interesse dei consumatori per il processo di produzione e per l'impatto ambientale di ciò che mangiano o consumano. Nell'ambito di "Auravant Day", un convegno organizzato dall'azienda Auravant, le imprese alimentari rappresentate hanno analizzato questa tipologia di consumatore. "L'attenzione alla cura dell'ambiente è iniziata con il principio di responsabilità sociale d'impresa ed è cresciuto mano a mano che il concetto di sostenibilità ha assunto valore", ha osservato Tirso Gómez Brumana, responsabile degli affari pubblici e della sostenibilità della multinazionale Mondelez.

"In termini ambientali e sociali, ci siamo resi conto che quando scendevamo in strada, avevamo poco di cui relazionarci con le persone", ha detto Bruno Pescarmona, responsabile della R&S agricola e della Sostenibilità agroalimentare del Grupo Arcor. "Oggi, però, sia nell'agricoltura intensiva, sia in quella estensiva, le esigenze sono cambiate".

Ariadna Socca, responsabile per la Qualità e lo Sviluppo Sostenibile della Cooperativa Agrícola Los Molinos, ha ricordato che in Paesi come gli Stati Uniti, questa acquisizione di consapevolezza da parte dei consumatore era già piuttosto marcata 12-13 anni fa. Gómez Brumana ha osservato che a livello globale "c'è una maggiore consapevolezza della sostenibilità, che attraversa tutto e comprende aspetti sociali, produttivi e ambientali". A questo punto, si stima che il 50% dei consumatori argentini "sarebbe disposto a pagare di più per gli attributi di sostenibilità", ha aggiunto il dirigente. Pescarmona ha affermato che il pubblico ha bisogno di informazioni e trasparenza su come è stato realizzato il cibo che è arrivato sulla loro tavola. "Siamo di fronte a un consumatore intelligente, che si lamenta quando qualcosa non gli piace, quindi bisogna stare attenti e percepire tutti i suoi rilievi".

Secondo i tre manager, la scelta imprenditoriale di essere sostenibili è un percorso che le aziende hanno già avviato. “Non si discute, le cose vanno fatte bene con convinzione e pensando alle generazioni future. Inoltre quando incorpori le abitudini è più facile contagiare e replicare con i produttori”, ha spiegato Socca.

Per Pescarmona, il punto è non perdere di vista le sfide poste dal cibo in questo contesto: la crescita della popolazione mondiale e il rispetto dei limiti del pianeta, tra gli altri. "Non è solo il cambiamento climatico, ci sono altre variabili da monitorare", ha affermato. L'educazione dei consumatori è un altro fattore da tenere in considerazione, che permetterà di completare il percorso iniziato sul campo e poi nell'industria. "Bisogna condividere informazioni e trasparenza, mentre su questioni come il riciclo, al di là di ciò che fanno le aziende, il ruolo del consumatore è essenziale", ha concluso Gómez Brumana.