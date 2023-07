Yotea si rinnova: sempre più green e dissetante per il consumo on-the-go

Pratico, maneggevole ed eco-sostenibile. E soprattutto ancora più buono grazie alla nuova ricetta. Yotea non si ferma più. Anzi, rilancia ampliando ancora una volta le sue gamme dedicate al tè freddo. In vista di un’estate che si preannuncia torrida, chi vorrà gustarsi una rinfrescante bevanda al gusto di limone o pesca diversa dalle altre potrà farlo grazie a Yoga. Lo storico marchio di Conserve Italia lancia sul mercato del tè freddo per il consumo fuori-casa due novità con estratto di foglie di tè nero indiano.

Già presente da diversi anni sul mercato del tè freddo con tanti gusti e vari formati, la gamma Yotea si impreziosisce di due nuove referenze ideali per il consumo on-the-go e in linea con lo spirito green della marca. Le new entry saranno disponibili con packaging sottile e compatto completamente riciclabile e realizzato con il 76 per cento di materiale vegetale rinnovabile: il brik slim da 200 ml, composto da carta certificata FSC (Forest Stewardship Council), permette infatti di ridurre le emissioni di anidride carbonica. E grazie alle sue dimensioni è perfetto per il canale horeca e vending, sia per le frigo vetrine dei bar che per alberghi, ristoranti e distributori automatici.

La gamma Yotea sale così a otto proposte: Limone e Pesca - presenti sul mercato in tre versioni ciascuno (classica, Zero senza zuccheri e con estratto di tè nero indiano) e disponibili anche in bottiglietta Pet (360 ml), lattina (330 ml) o vetro (200 ml) -, Melograno e Tè Verde - disponibili nel formato Rpet da 360 ml -. Tutti i prodotti sono privi di conservanti e di coloranti, per una bevuta sana e al tempo stesso gustosa e dissetante.