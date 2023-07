Heineken, investimento green nel birrificio di Manchester

Heineken UK ha annunciato che investirà 25 milioni di sterline, pari a oltre 29 milioni di Euro nel suo birrificio di Manchester per installare pompe di calore e ridurre le emissioni di carbonio. L'investimento fa parte delle ambizioni globali di Heineken di raggiungere entro il 2030 emissioni nette pari a zero in tutti gli ambiti 1 e 2, compresi i siti di produzione britannici di Manchester, Tadcaster e Hereford e in tutta la catena del valore (ambito 3) entro il 2040.

L'investimento totale, che comprende una sovvenzione di 3,7 milioni di sterline (pari a più di 4,3 milioni di Euro) dal dipartimento per la Sicurezza energetica e net zero del Governo britannico, sarà utilizzato per installare una tecnologia innovativa per catturare il calore da varie fonti, tra cui le unità di refrigerazione in loco: il calore accumulato potrà poi essere ridistribuito e riutilizzato per alimentare altre fasi della produzione di birra, come l'ammostamento, la pastorizzazione e il lavaggio dei fusti a rendere. Una volta completata, si stima che l'installazione porterà a una riduzione di circa il 45% del consumo di gas nel sito, con conseguente riduzione delle emissioni di carbonio. La tecnologia rappresenta un passo avanti nella missione del birrificio di ridurre le emissioni di carbonio: finora il gas veniva utilizzato per generare il calore necessario ad alcune parti del processo di produzione della birra.

Il birrificio produce oltre 700 milioni di pinte di Heineken, Birra Moretti e Foster's all'anno e utilizza già energia elettrica proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili: inoltre, questo è il primo sito Heineken a livello globale a introdurre i topper di cartone Green Grip in sostituzione degli anelli di plastica nel 2020.

"Siamo in vita da 150 anni e se vogliamo essere qui tra altri 150 anni, dobbiamo agire ora per realizzare le nostre ambizioni di sostenibilità -sottolinea Boudewijn Haarsma, direttore generale di Heineken UK-. Questo annuncio è estremamente positivo e rappresenta un notevole investimento da parte di Heineken nella decarbonizzazione del Regno Unito. Si basa sui nostri sforzi per ridurre le emissioni mentre continuiamo a lavorare per raggiungere le nostre ambizioni globali di raggiungere lo zero netto in tutti i nostri siti di produzione entro il 2030. Con l'ambizione della città di Manchester di raggiungere l'azzeramento delle emissioni entro il 2038 vogliamo fare la nostra parte per la città e i suoi abitanti".