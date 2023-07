Podini (MD), largo alla quarta generazione

MD guarda al futuro. Pur restando saldamente nelle mani della famiglia Podini (il presidente onorario della holding di controllo Lillo Spa è Patrizio Podini, classe 1939) fa spazio alle nuove generazioni, soprattutto la quarta. La terza generazione è già entrata in azienda prendendone le redini: il figlio Marco è amministratore delegato della capofila, la holding Lillo e la figlia Maria Luisa è presidente del board di Lillo ed è alla guida di MD. Adesso, però, come riporta il Corriere della Sera, la famiglia ha approvato una nuova scelta strategica: l'entrata ufficiale in azienda della quarta generazione.

“Mio fratello Marco e io -spiega Maria Luisa Podini al quotidiano- abbiamo trasferito la nuda proprietà di una quota pari al 72% del capitale sociale in misura paritaria ai discendenti in linea diretta dei nostri due rami familiari, rappresentanti della quarta generazione della famiglia, pur rimanendo, senza alcuna variazione, a nostro favore i diritti amministrativi“.

Con la decisione l'azienda guarda lontano, insomma, vista l'età dei due fratelli che prendono le redini del gruppo: Maria Luisa è classe 1965, Marco è classe 1966. Le new entry in azienda sono sette giovani che hanno un’età compresa tra i 15 e i 29 anni. Entrano dunque i figli di Maria Luisa Podini: Margherita De Rivo, laurea in in International economics, che segue gli acquisti del gruppo (esclusa la parte It). Margherita è consigliere Lillo come il fratello, Massimo De Rivo, laurea in in design industriale: lui, in MD segue i progetti della direzione commerciale. Nel board entrano poi Marianna, medico chirurgo e Matteo, studente di economia. Poi ci sono i figli di Marco Podini: Tommaso, studente di economia, che entra nel cda di MD; la sorella Alice Nya (studente di economia) che entra come consigliere della holding Lillo, Manu Sol, ancora liceale.

Il passaggio del testimone con l'entrata della quarta generazione avviene nella convinzione che, per garantire la stabilità del gruppo, la famiglia debba provvedere necessariamente alla trasmissione delle responsabilità in modo da rimanere "ancorata ai valori e ai principi di uguaglianza, equità, onestà e responsabilità sociale che la nostra famiglia ha sempre considerato come driver delle iniziative imprenditoriali".

Il futuro si presenta ben piantato su solide basi. Almeno a guardare i numeri. Il 2022 di MD, per esempio, terza catena di discount per fatturato in Italia e seconda a capitale nazionale con 800 punti vendita sul territorio, si è chiuso con ricavi in crescita dell’11% superando i 3,3 miliardi di Euro (vedi EFA News).