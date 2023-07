PepsiCo e Walmart spingono sull'agricoltura rigenerativa

PepsiCo guarda all'agricoltura rigenerativa e lo fa annunciando una collaborazione di sette anni con Walmart. L'obiettivo è realizzare investimenti per 120 milioni di dollari, finalizzati a sostenere gli agricoltori statunitensi e canadesi nel miglioramento della salute del suolo e della qualità dell'acqua.

L'obiettivo è quello di consentire e accelerare l'adozione di pratiche di agricoltura rigenerativa su oltre 2 milioni di acri di terreno agricolo e di ottenere circa 4 milioni di tonnellate metriche di riduzione e rimozione delle emissioni di gas serra entro il 2030: emissioni equivalenti all'incirca alla quantità di elettricità necessaria per alimentare 778.300 case per un anno.

L'obiettivo finale dell'adozione di pratiche agricole rigenerative su 7 milioni di acri entro il 2030, tutta l'area agricola di proprietà di PepsiCo, è la riduzione delle emissioni assolute di gas serra di oltre il 40% lungo l'intera catena del valore entro il 2030 per raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2040.

"Entrambe le aziende -sottolinea un comunicato ufficiale- hanno una catena di approvvigionamento che si estende in tutto il Nord America e che coinvolge un grande volume di colture critiche, tra cui patate, avena, mais, grano, soia e riso". Riconoscendo che la sostenibilità avrà un aspetto diverso a seconda del prodotto, della regione e dell'azienda agricola, la collaborazione mira a "offrire un approccio flessibile che riconosca la diversità dell'agricoltura e che una taglia non va bene per tutti".

"Gli agricoltori conoscono la loro attività meglio di chiunque altro e quello che sentiamo dire da loro è che, affinché l'agricoltura rigenerativa abbia senso, devono accadere tre cose -spiega Jim Andrew, chief sustainability officer di PepsiCo-. Hanno bisogno di sostegno economico, sociale e culturale e agronomico. Questa collaborazione strategica con Walmart farà progredire il nostro obiettivo comune di sostenere gli agricoltori nel trasformare l'agricoltura in modo vantaggioso per il pianeta e per le persone".

"Questa collaborazione con PepsiCo è un ottimo esempio di come stiamo dando priorità all'espansione delle pratiche agricole rigenerative tra gli agricoltori del Nord America, in modo da poter continuare a rendere i prodotti di qualità accessibili e convenienti per i clienti -aggiunge Jane Ewing, vicepresidente senior per la sostenibilità di Walmart-. Questa collaborazione vuole contribuire a migliorare i mezzi di sussistenza degli agricoltori, a coinvolgerli su come gestire in modo più sostenibile la salute del suolo, ad aumentare i rendimenti e a creare un modello che altri possano imitare in altre categorie di prodotti, incoraggiando anche ulteriori investimenti nell'agricoltura rigenerativa da parte di altri marchi".

"Questo impegno segna la nostra prima collaborazione strategica su larga scala incentrata sull'agricoltura sostenibile con un partner del settore retail -dice Steven Williams, chief executive officer di PepsiCo Foods North America-. Gli agricoltori sono fondamentali per il nostro business e molti dei marchi che i nostri consumatori conoscono e amano si basano su ingredienti che provengono direttamente dall'azienda agricola. Unendo le forze con Walmart, daremo potere agli agricoltori attraverso l'educazione, l'investimento iniziale nei risultati, il coaching tra pari e la condivisione dei costi, e speriamo di ispirare altri a unirsi a noi".

Walmart sta dando priorità a collaborazioni mirate per accelerare l'adozione di pratiche rigenerative, in linea con il suo obiettivo di proteggere, ripristinare o gestire in modo più sostenibile 50 milioni di acri di terra e 1 milione di miglia quadrate di oceano entro il 2030, insieme alla sua Walmart Foundation.