Patate: gli italiani le apprezzano (ancor più se sostenibili)

Le patate, il loro livello di consumo, la loro origine, la loro filiera, la loro tracciabilità, la loro sostenibilità. Questi i contenuti di un recente studio condotto dall’ente di ricerca Occurrence, svoltosi tra aprile e maggio 2023, con il coinvolgimento di circa 1.000 consumatori residenti in Italia, di età compresa tra i 35 e i 49 anni.

Dall’indagine emerge come la produzione di patate in Italia goda di una buona immagine rispetto alle tematiche ambientali, anche a partire dalla tipologia di confezione in cui vengono vendute nei punti vendita. Il 61% di consumatori interpellati ritiene infatti che l’imballaggio che contiene le patate sia rispettoso dell’ambiente. Inoltre, più di sette italiani su dieci considerano importanti le modalità in cui vengono prodotte le patate che acquistano, mentre tre consumatori su cinque si dichiarano disponibili a spendere di più per acquistare patate rispettose dell’ambiente, coltivate in modo sostenibile.

I consumatori italiani attribuiscono inoltre grande importanza alle sfide ambientali affrontate dal settore pataticolo; in particolar modo, riguardo alla produzione responsabile della patata. Nonostante il discreto riscontro ottenuto in termini di conoscenza della produzione di patate da parte dei consumatori, la ricerca ha registrato diversi settori nei quali sono presenti margini di miglioramento, come l’ambito tecnico e quello legato all’impegno per la salvaguardia dell’ambiente: un segnale della necessità di focalizzare la comunicazione su questi temi che potrebbe rispondere anche all'interesse mostrato dai consumatori nei confronti delle modalità di produzione sostenibili del settore.

Passando invece dal campo al piatto, dai risultati della ricerca, è emerso come circa l’80% degli italiani consumi patate almeno una volta a settimana, mentre il 97% degli intervistati ha dichiarato di avere massima fiducia nel prodotto acquistato. Tra i principali criteri di acquisto spicca il rapporto qualità/prezzo, fattore decisivo per il 53% dei consumatori coinvolti, e si posiziona poco più in basso la provenienza nazionale, importante per il 45% degli intervistati.

Per l’85% del campione di consumatori coinvolto è noto che le patate sono un prodotto stagionale disponibile tutto l’anno, mentre il 74% pensa che la produzione di patate sia realizzata in modo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Dall’indagine emerge inoltre una forte consapevolezza riguardo alla grande attenzione necessaria nella coltivazione pataticola, abbinata a tecniche produttive all’avanguardia. Più di due terzi dei consumatori dichiara di sentirsi bene informato sulle patate, in particolare sulla loro stagionalità, la produzione sostenibile e l'origine. A questo si affianca comunque una decisa volontà di saperne di più sulle pratiche del settore (84%) – in particolare riguardo alla tracciabilità e all’uso dell’acqua e di prodotti fitosanitari – a testimonianza della curiosità e dell’attenzione da parte dei consumatori italiani verso ciò che portano in tavola.