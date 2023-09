Buongustai, Venezia e Milano le più amate nel mondo

L'Italia svetta nella classifica dei migliori ristoranti del mondo di Compare The Market, sito web comparatore fondato nel 2006 che fa parte del gruppo inglese BGL, nato nel 1997 come compagnia assicurativa e oggi uno dei maggiori comparatori britannici. Ebbene, nella top 5 delle migliori città mondiali per quanto riguarda il mangiare ci sono ben due città italiane: Venezia, che domina al primo posto, e Milano, al quinto.

Con il mercato globale del turismo culinario destinato a raggiungere 3,46 miliardi di dollari entro il 2028, per aiutare gli appassionati di cucina a trovare la loro prossima destinazione, lo studio condotto da Compare The Market ha rivelato l'indice delle dieci migliori città per gli amanti del cibo nel mondo. Il report ha effettuato la comparazione basandola su cinque fattori:

numero di ristoranti con stelle Michelin; numero di ristoranti cinque stelle per 100 mila abitanti; ristoranti gluten free per 100 mila abitanti; ristorasnti vegani/vegetariani per 100 mila abitanti; costo di un pasto in Euro.

Venezia al primo posto

In base a queste cinque coordinate Venezia si posiziona al primo posto nella classifica generale con un punteggio di 3,663. Con 8 ristoranti stellati Michelin in città, ci sono numerose opzioni di ristorazione di alta classe. Non è tutto, perché Venezia ospita anche 33 ristoranti 5 stelle e ospita il maggior numero di ristoranti gluten free per 100.000 persone (99 locali), il che significa che i viaggiatori con intolleranze al glutine non devono rinunciare a nulla. La città lagunare ha, inoltre, 220 ristoranti vegani/vegetariani e il costo medio di un pasto è stimato da Compare the Market in 59 Euro.

Milano quinta nel mondo

L'altra città italiana nella classifica di Compare the Market è Milano, al quinto posto con il punteggio totale di 2,522. Con ben 18 ristoranti Michelin e una concentrazione di ristoranti a cinque stelle di oltre 16 per 100 mila abitanti, la capitale meneghina chiude la top five annoverando 32 ristoranti gluten free, 75 ristoranti vegetariani e un costo medio da 73 Euro.

Praga

I paesi europei, comunque dominano la classifica. Praga e Amsterdam, infatti, sono rispettivamente al secondo e terzo posto. Praga, seconda il classifica generale con puntaggio 3,172) offre il maggior numero di ristoranti a 5 stelle per 100.000 persone (68) con però solo due ristoranti Michelin: mostra 24 locali gluten free e 75 ristroanti vegani vegetariani. Tutto con un menù a prezzo medio da 49 Euro.

Amsterdam

Amsterdam (terza in graduatoria con punteggio 2,992) è nota per lo stroopwafel e la cultura della bicicletta, ma è anche fantastica nel soddisfare le esigenze dietetiche, classificandosi al secondo posto nella lista dei ristoranti vegani e vegetariani (130) e al terzo posto per i ristoranti gluten free (48) e un menù medio da 69 Euro.

San Francisco

Per quanto riguarda le città degli Stati Uniti, San Francisco conquista il titolo di città più amata dagli appassionati di cibo, con un punteggio complessivo di 2,864. La città californiana è famosa per offrire una varietà di piatti, dai burritos al San Franciscan sourdough. La città è anche densamente popolata di ristoranti e ospita ben 31 ristoranti stellati Michelin, 50 ristroanti 5 stelle 51 gluiten free e 113 locali vegani vegetariani. Tutto per un costo medio di 89 Euro.



Taipei

Nel resto del mondo, Taipei si posiziona al primo posto tra le città asiatiche con un punteggio di 2,424. La città, nota per offrire cibo a tutte le ore, è consioderato uno dei posti migliori per mangiare a prezzi convenienti: ha 30 ristorantri Michelin, 47 cinque stelle, tre gluten free ma ben 21.967 ristoranti vegani/vegetariani. Prezzo medio 34 Euro.

Dubai, Tokyo, Dublino, Budapest

Dubai si classifica al settimo posto nella lista con 2,423 punti. Evidenzia il secondo numero più alto di ristoranti a 5 stelle per 100.000 persone (ben 63) e 14 ristoranti Michelin. Seguono in clasifica Tokyo (2,411 punti), che annovera un numero spospositato di ristoranti che compaiono nella guida Michelin: ben 199, prima in assoluto per questa categoria. Nona è Dublino con 2,295 punti e decima, Budapest con 2,249 punti.