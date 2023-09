Vending: Derby vuole diventare un punto di riferimento

Gustoso, pratico, ecosostenibile e a basso contenuto calorico. L’ultima novità della gamma Derby Blue Zero ideata da Conserve Italia per il canale Vending ha tutto ciò che serve per diventare un punto di riferimento nella distribuzione automatica. Parliamo del brik 330 ml concepito per il consumo on-the-go del fuori casa. Un formato pratico e leggero, comodo da tenere sia nello zaino che in borsa e disponibile in tre deliziosi gusti (Arancia Rossa, Multifrutti e Ace) all’interno di un cartone a impatto zero sull’ambiente.

La gamma Derby Blue Zero ha un obiettivo ben preciso: soddisfare appieno le esigenze dei giovani consumatori, che dimostrano di essere sempre più attenti al proprio benessere e al tema della sostenibilità. E il brik 330 ml non fa eccezione. Grazie alle nuove ricette e all’ampio assortimento di gusti, questo succo rinfresca e accontenta i palati più esigenti garantendo l’assorbimento delle proprietà della frutta senza zuccheri aggiunti. Insomma, si tratta di una proposta leggera e ipocalorica (12 Kcal ogni 100 ml di prodotto).

Le caratteristiche del packaging rendono Derby Blue Zero totalmente riciclabile ed ecosostenibile. La cellulosa delle confezioni di questa gamma - disponibile in differenti formati proposti con un restyling grafico dal forte impatto visivo - proviene infatti da foreste gestite in maniera responsabile e certificate a emissioni zero, mentre il tappo e parte del rivestimento della confezione sono ricavati dalla canna da zucchero fermentata per ottenere la materia prima necessaria alla produzione della plastica senza l’utilizzo di fonti fossili. Una scelta fortemente voluta all’interno di un progetto più ampio riconosciuto Eco2Care che abbraccia tutta la filiera, attraverso il quale Derby Blue Zero sostiene un ecosistema unico al mondo: la Laguna del Dogà, un’oasi di oltre 1.800 ettari con 1.000 bacini di acqua salmastra e una ricchezza di biodiversità davvero speciale situata all’interno della Laguna Nord di Venezia.