Nestlè /2: l'agricoltura rigenerativa passa per il cacao

Nestlé Uk & Ireland e Cargill hanno lanciato la loro ultima iniziativa in fatto di agricoltura rigenerativa: una sperimentazione della catena di fornitura nel Regno Unito, per valutare se i gusci di cacao di un sito dolciario a York possano essere utilizzati per creare un fertilizzante a basso contenuto di carbonio.

Questa prova di due anni è progettata per valutare le prestazioni del fertilizzante sulla produzione agricola, sulla salute del suolo e sulla riduzione delle emissioni di gas serra (Ghg). In caso di successo, si potrebbero produrre fino a 7000 tonnellate di fertilizzanti a basse emissioni di carbonio e offrirli agli agricoltori della filiera del grano di Nestlé nel Regno Unito. Questa quantità di fertilizzanti equivale a circa il 25% dell’utilizzo totale di fertilizzanti per il grano da parte di Nestlé nel Regno Unito. La produzione e l’uso di fertilizzanti convenzionali rappresentano circa il 5% delle emissioni globali di gas serra e più della metà dell’impronta di carbonio del grano coltivato nel Regno Unito è correlata all’uso di fertilizzanti.

Il riciclo di nutrienti preziosi dai flussi di rifiuti all’interno del sistema alimentare offre un’opportunità promettente per creare una catena di approvvigionamento a basse emissioni. Aumentare la produzione di fertilizzanti a basse emissioni di carbonio nel Regno Unito può fornire agli agricoltori un prodotto più sostenibile a un prezzo affidabile.

I gusci di cacao sono forniti da Cargill, che lavora il cacao presso lo stabilimento di York per trasformarlo in ingredienti chiave per prodotti iconici come KitKat e Aero. Un volume di prova del guscio di cacao è stato lavorato e pellettizzato da CCm Technologies con sede a Swindon.

Le sperimentazioni, progettate e supervisionate dalla Fera Science Ltd, con sede a York, sono attualmente in corso in aziende agricole nel Suffolk e nel Northamptonshire. Sono progettati per studiare le prestazioni del fertilizzante in termini di resa e qualità del grano. Valuteranno inoltre gli impatti sulla biodiversità del suolo e sulle emissioni di gas serra rispetto ai prodotti convenzionali applicati nelle stesse aziende agricole. Per tutte le aziende coinvolte, trasformare i gusci di cacao in un fertilizzante a basso contenuto di carbonio incarna l'impegno verso l’innovazione, la collaborazione e la creazione di una catena di approvvigionamento più sostenibile. Questo progetto è un esempio delle soluzioni innovative che Nestlé sta studiando per contribuire a raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050. Nestlé si è inoltre impegnata a ottenere il 50% dei suoi ingredienti chiave da metodi agricoli rigenerativi entro il 2030.

“Gli agricoltori spesso si trovano tra i primi gruppi ad essere esposti ai problemi globali, e questi rischi vengono poi sostenuti dal sistema alimentare da cui tutti dipendiamo. Dobbiamo trovare modalità per creare maggiore resilienza nel sistema e ottimizzare l’uso delle risorse naturali è una parte fondamentale di tutto questo”, ha affermato Matt Ryan, responsabile della rigenerazione presso Nestlé Regno Unito e Irlanda.

“Questo progetto è un piccolo, ma molto significativo passo verso un futuro a impatto zero, di cui gli agricoltori, le imprese locali e la natura ne trarranno beneficio”, ha aggiunto Ryan.

Richard Ling, direttore aziendale presso Rookery Farm, Wortham nel Norfolk, che fornisce grano a Nestlé Purina, ha dichiarato: “Abbiamo terminato la raccolta e abbiamo coltivato con successo un raccolto di grano invernale utilizzando questo nuovo fertilizzante. Abbiamo confrontato due parti del campo, una in cui è stato utilizzato il fertilizzante a base di gusci di cacao e una in cui è stato utilizzato il fertilizzante convenzionale, e non c’è alcuna differenza significativa nella resa, quindi possiamo vedere che funziona! Siamo davvero rassicurati dai risultati e stiamo valutando di eseguire ulteriori prove. È un cambiamento radicale poter utilizzare un fertilizzante ottenuto da un flusso di rifiuti e ottenere gli stessi risultati dell’utilizzo di un prodotto convenzionale".

L’attenzione di Nestlé sull’agricoltura rigenerativa è sostenuta dal suo lavoro con le Landscape Enterprise Networks (LEN). LENs è una comunità commerciale indipendente che collega le imprese con un interesse comune a proteggere e ripristinare l'ambiente in cui operano. L’agricoltura rigenerativa è anche un elemento chiave del Piano Cacao di Nestlé, poiché lavora a stretto contatto con gli agricoltori di paesi come la Costa d’Avorio e il Ghana per creare una catena di approvvigionamento più sostenibile per il cacao.